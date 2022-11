Per aggiustare le unghie rotte e scheggiate in casa velocemente proviamo 4 facili metodi

La cura delle mani è molto importante anche per dare una buona impressione. Avere delle unghie ordinate e pulite è sicuramente un aspetto che non deve passare inosservato. Anche durante un colloquio di lavoro, avere delle mani curate può essere notato. Può capitarci, però, che qualche unghia si scheggi all’ultimo minuto.

Se andare dall’estetista è fuori discussione, allora possiamo trovare qualche soluzione casalinga. Ci sono diversi metodi semplici per riportare la nostra manicure all’iniziale splendore. In questo modo non rischieremo di romperle definitivamente, con il risultato di avere anche male. Ci bastano dieci minuti per queste soluzioni fai da te.

Per aggiustare le unghie rotte e scheggiate in casa procuriamoci una colla per unghie

Sicuramente, il metodo più veloce per riparare un’unghia in casa è la colla per unghie. Se non si è rotta del tutto, ma solo tagliata parzialmente, possiamo utilizzare questo economico prodotto per sistemarla. Per prima cosa lucidiamo la superficie dell’unghia molto delicatamente. Evitiamo di applicare troppa pressione o l’unghia si romperà definitivamente.

Poi mettiamo 2 volte la colla per unghie, che di solito si asciuga molto in fretta, per chiudere la fessura del taglio. Quando si sarà asciugata la colla, mettiamo una mano di smalto trasparente in modo da rendere più forte l’unghia.

Un’altra idea interessante per aggiustare le unghie rotte e scheggiate in casa è quella di applicare direttamente delle unghie finte. Possiamo trovarne di economiche online, comprensive di adesivo e lima. Si attaccano facilmente e durano generalmente una settimana. In questo modo l’unghia avrà modo di ricrescere senza rischiare di rompersi e noi avremo delle mani curate.

Anche le bustine di tè possono essere molto utili per le unghie

Non tutti conoscono, inoltre, un metodo che vede le bustine da tè come prodotto per sistemare le unghie. Economico e facile, è davvero il miglior sistema se siamo di fretta. Tagliamo la parte superiore della bustina di tè e tagliamo un quadratino della dimensione del taglio procurato all’unghia.

Poi mettiamo uno strato di colla per unghie nel punto in cui è rotta e applichiamo il quadrato di tessuto, facendo aderire. Facciamo poi asciugare e passiamo con la lima l’unghia per levigarla e lucidarla. Infine, passiamo un secondo strato di colla. In questo modo le unghie saranno come nuove.

Se il taglio è profondo dobbiamo utilizzare il gel

Infine, se il taglio è profondo, possiamo utilizzare un gel e del nastro adesivo per unghie in seta. Per prima cosa rendiamo l’unghia più pulita e levigata possibile. Applichiamo della colla per unghie sulla parte rotta, poi passiamo del gel quando è totalmente asciutta.

Mentre questo è ancora fresco, attacchiamo un po’ di nastro adesivo per unghie e aspettiamo che il gel si asciughi. Il nastro adesivo è come un cerotto che aiuterà l’unghia a ricrescere senza rischiare di rompersi. Infine, quando tutto sarà asciutto, passiamo la lima e poi un altro strato di gel. Le nostre mani torneranno a essere perfette in pochi minuti.