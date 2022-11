Le tendenze di arredamento e i colori più trendy per il Natale per rendere la casa spettacolare

Manca meno di un mese a Natale e per molti di noi è il momento di pensare a decorazioni, alberi e presepi. Si tratta di un’operazione molto delicata se vogliamo fare bella figura con ospiti e parenti e creare un’atmosfera casalinga davvero magica. E se ancora non abbiamo deciso che strada prendere probabilmente siamo capitati nel posto giusto. Perché stiamo proprio per scoprire quali sono le tendenze di arredamento e i colori più trendy di questo Natale.

La natura sarà la grande protagonista dell’arredamento natalizio

Uno dei grandi temi della società attuale è quello del riciclo e dei prodotti a impatto zero. Una sensibilità che caratterizzerà anche uno dei trend più interessanti delle festività: il tema natural. Quest’anno gli addobbi avranno i colori della natura, verde e marrone in primis, e saranno quasi totalmente di materiali riciclati o naturali. Quindi spazio a pigne decorate, foglie, bacche e rami. Oppure a piatti, candelabri e portatovaglioli da fare rigorosamente con le nostre mani.

Lo stile perfetto per risparmiare, per dare una mano all’ambiente e per creare un’atmosfera calda e accogliente.

I colori tenui sono i più chic di questo Natale

L’altro grande trend di arredamento per il Natale in arrivo è quello dell’eleganza. Una bella notizia per chi è stanco dei soliti oro, argento, verde e rosso e vuole dare un sorprendente tocco di classe all’arredamento. Per le decorazioni puntiamo su tonalità come il rosa o il rosa antico, sul crema e sul bianco. Il tutto da mettere a contrasto col nero delle rifiniture.

Usiamo fibre naturali e materiali morbidi per le decorazioni da parete e scegliamo il total white per l’albero. La nostra casa sembrerà uscita dalla copertina di una rivista.

Le tendenze di arredamento e i colori più trendy per addobbare il giardino natalizio

Chiudiamo con un altro dei grandi quesiti dell’arredamento natalizio: come arredare il giardino? La prima cosa da fare è riempirlo con piante ricche di fiori colorati che resistono al freddo. Se scegliamo quelle giuste saremo già a metà dell’opera.

Il secondo passo sarà quello di decidere come addobbare ringhiere, scale e muretti. In questo caso possiamo sfruttare di nuovo lo stile natural e utilizzare pigne, rami di abete e i classici agrifoglio e pungitopo.

Fondamentale anche la scelta dell’illuminazione che dovrà essere coerente con l’arredamento interno. Se è sobrio possiamo puntare su led bianchi, tubi al neon o stelle luminose. Se abbiamo optato per il colore diamo spazio alla fantasia e creiamo scenografie natalizie con legno, tubi e luci.