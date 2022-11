Tutti i segreti per coltivare i bucaneve e avere meravigliose fioriture invernali in giardino

Il giardino d’inverno potrebbe riempirsi di colori se piantassimo gli incantevoli bucaneve. La loro specialità è la resistenza alle basse temperature e la capacità di fiorire proprio nel periodo più freddo dell’anno. Chi ha deciso di coltivarne qualcuno, o lo ha già fuori casa, dovrebbe conoscere i consigli per curarlo al meglio. I bucaneve, infatti, possono stupire con infiorescenze delicate e meravigliose, ma solo se trattati nella giusta maniera. Ecco, quindi, tutti i segreti per coltivare queste piantine speciali.

Quando si seminano e quando sbocciano

L’inverno è il tempo in cui iniziamo a vestirci con abiti coprenti e sciarpe che riscaldano il collo. Ma è anche il momento migliore per piantare i bucaneve. Più precisamente, il periodo di riferimento è quello che va da settembre a dicembre, da valutare in base al clima della zona in cui ci troviamo. Infatti si sconsiglia di procedere con la messa a dimora qualora le temperature fossero ancora piuttosto alte. Quando avremo tra le mani i nostri bulbi, dovremo piantarli a circa 6 cm di profondità e distanti almeno 2 cm tra loro. Con le corrette attenzioni e un po’ di pazienza, potremo vederli sbocciare per la fine della stagione invernale.

Tutti i segreti per coltivare questi candidi fiori invernali

I bucaneve sono tra le piante tipiche della stagione fredda. La loro coltivazione passa innanzitutto dalla scelta di una buona base. Il terreno ideale dovrebbe semplicemente comporsi di terra mescolata a terriccio da giardinaggio. Tra novembre e dicembre si consiglia di nutrire le piantine con un fertilizzante apposito. A partire dalla primavera, invece, potremo passare a del composto organico.

Il luogo adatto alla crescita del bucaneve dovrebbe guardare verso Sud, in modo tale che il fiore riceva giusto un paio di ore di luce al giorno, quanto basta per il suo sviluppo. Un altro fattore fondamentale è l’innaffiatura. La prima volta che dovremo bagnare il terreno sarà appena dopo la semina. Successivamente dovremo procedere regolarmente, soprattutto in autunno, irrigando il terreno più volte alla settimana. Con l’arrivo dell’inverno le innaffiature dovranno avvenire settimanalmente, mentre con la bella stagione potremo limitarci ad attendere l’arrivo della pioggia. Qualora questa venisse a mancare per molti giorni, però, non esitiamo a dare da bere alle piantine.

Il significato del bucaneve

Il linguaggio dei fiori assegna a ogni esemplare un particolare significato. Anche il bucaneve ne possiede uno ed è davvero particolare. Questo fiore è simbolo di speranza in ottica futura. Infatti sboccia proprio nel momento in cui il buio inverno sta per concludersi e la luce primaverile inizia a diffondersi. La sua purezza si ricondurrebbe poi a diverse virtù e alla simpatia. Si dice, infatti, che si usasse regalare i bucaneve alle spose. Sebbene, per un po’ di tempo, si considerarono fiori portatori di presagi negativi. Ad ogni modo, nella religione cristiana si chiamerebbe tuttora col nome di “fiore della purificazione” e “campana della Candelora”, in riferimento all’omonima festa.