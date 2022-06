Ci sarebbe circa il 60-65% di acqua nel corpo di un adulto. Non è una percentuale fissa, considerando che molto dipende dal soggetto. Tuttavia, si tratta di numeri che spiegano quanto si tratti di una componente fondamentale del corpo umano. Il rischio di disidratazione che si ha con le alte temperature fa sì che per affrontare il caldo bere acqua sia uno dei migliori consigli da seguire. Tuttavia, è bene mettere in chiaro che alcune idee molto diffuse non troverebbero riscontri scientifici.

Bere con il caldo è fondamentale, ma non solo

Una delle tante credenze che circola sull’acqua riguarda l’idea di evitarla durante i pasti. Come si legge sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità non è vero che in tal modo si favorirebbe la digestione ed il dimagrimento.

Bevendo una corretta quantità d’acqua (indicata in non oltre i 600-700 ml) si riuscirebbe a migliorare la consistenza degli alimenti ingeriti e favorire i processi digestivi. Il rischio di una diluizione dei succhi gastrici ci sarebbe solo nel caso in cui si esagerasse e si bevesse tanto. In quel caso la digestione si allungherebbe.

Rispetto poi alla possibilità di bere solo prima dei pasti, si sottolinea come questo non avrebbe un potere dimagrante e offrirebbe al massimo senso di sazietà prima di iniziare a mangiare. Se, ad esempio, si bevono tre bicchieri d’acqua prima di una cena da 2000 calorie, non si potrà pensare di avere benefici per la linea. Tuttavia, potrebbe favorire la possibilità di mangiare meno.

Il sunto è che se si vuole bere acqua durante i pasti o prima non fa la differenza in senso negativo come qualcuno potrebbe pensare. Quello che conta è comunque quanta acqua si beve nell’arco di un giorno. Così come dimagrire, ingrassare o mantenere il peso dipende sempre da ciò che si mangia nel medio lungo-periodo.

Per affrontare il caldo bere acqua è uno dei migliori consigli, ma attenzione a questi falsi miti

Altre credenze riguardano l’acqua frizzante. Qualcuno potrebbe restare deluso, ma secondo gli scienziati non aiuterebbe a digerire come in molti credono. Lo si legge sul sito della Fondazione Veronesi.

L’anidride carbonica contenuta faciliterebbe l’espulsione di aria e lo si potrebbe interpretare come un’accelerata delle funzioni digestive. Tuttavia, è una percezione che al momento non troverebbe riscontri scientifici.

Se l’acqua frizzante piace, va bene consumarla, ma lo si dovrebbe ritenere principalmente una questione di gusto. E, a proposito di idee sbagliate, si deve dire che l’acqua gasata non fa neanche ingrassare, tenuto conto che non ha calorie. Alcuni medici, tuttavia, la sconsigliano a pazienti che devono fare i conti con problemi come ad esempio il gonfiore

Il consiglio è quello di bere acqua, sapendo quanto possa essere utile e senza curarsi troppo di andare dietro a idee che potrebbero essere leggende metropolitane. A maggior ragione quando fa molto caldo, quando l’abitudine di bere dovrebbe associarsi al consumo di alimenti ideali da mangiare in estate. E alcun di essi costituiscono un’ulteriore fonte idratante.

Lettura consigliata

Pochi sanno di poter mangiare questo pesce che costa poco ed è ricchissimo di proteine e nutrienti