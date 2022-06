Spesso ci chiediamo dove buttare i sacchetti del pane di carta. Ovviamente, se sono realizzati esclusivamente di carta, questi andranno buttati nella carta. Prima di farlo, però, controlliamo che non vi siano dei residui di cibo al suo interno, perché questi andranno invece buttati nell’organico.

Prima di buttare via i sacchetti di pane, però, dobbiamo sapere che, in realtà, possiamo usarli anche per altro. Ci sono moltissimi oggetti che usiamo abitualmente in cucina o comunque nella nostra quotidianità che, poi, buttiamo nel secchio.

In realtà, molti di questi hanno una doppia vita. Pensiamo ai flaconi del doccia schiuma. Se a questi tagliamo la parte superiore e dipingiamo la superficie esterna, possono diventare tranquillamente degli splendidi vasi per contenere dei fiori. Dato che spesso i contenitori di saponi e shampoo sono realizzati in plastica, è sempre utile limitarne il consumo trovando dei modi creativi per riciclarli. Allo stesso modo, anche i calzini bucati possono tornare utilissimi in casa quando facciamo le pulizie.

Stessa cosa vale per i sacchetti del pane. Ogni volta che il pane finisce, il suo sacchetto lo buttiamo nella carta, ma sarebbe un errore farlo.

Non buttiamo i sacchetti di carta del pane perché valgono oro se usati così in cucina

Ed è proprio così. I sacchetti del pane sono fantastici se riutilizzati in cucina. Questi, infatti, possono essere usati per contenere le verdure che sono presenti in frigorifero.

Se acquistiamo le verdure al supermercato, queste vengono vendute all’interno di pack in plastica. Se le compriamo sfuse, invece, dentro sacchetti biodegradabili.

Quindi, invece di tenere le verdure nei sacchetti di plastica cerchiamo sempre di tenerle all’interno dei contenitore di carta. In questo modo la frutta o la verdura si conserverà meglio e non sarà a contatto con la plastica. Un riciclo molto facile e veloce. Ogni volta che il pane finisce, teniamo con noi i sacchetti di carta e sostituiamoli a quelli delle verdure.

Se invece la spesa la facciamo al mercato, sarà un pochino diverso. Questo perché quando acquistiamo i prodotti ci vengono già dati all’interno di buste di carta, che sono proprio quelle del pane. Quindi, in realtà, potremmo fare il pensiero inverso. Ovvero, una volta che la verdura è finita possiamo usare quei sacchetti per il pane.

Una busta per più funzioni. Allora, non buttiamo i sacchetti di carta del pane perché valgono oro usandoli per le contenere le verdure.

