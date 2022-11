Venere e Mercurio portano l’amore a due segni single e c’è chi incontrerà un ex

Dopo una settimana passata a correre, tra un impegno e l’altro, finalmente arriva il relax per l’Ariete. O meglio, si fa per dire, perché in famiglia non si muove foglia senza il nostro lavoro. E allora, prendiamoci il tempo di andare a fare un taglio di capelli che ci ringiovanisce.

Per il Toro, altro che fine settimana. Siamo già alle prese nell’organizzare le vacanze per il ponte natalizio. Infatti, inizieremo anche a fare sport per perdere ulteriore peso. Attenzione, però, a non esagerare con la corsa perché potremmo farci male.

Venere e Mercurio portano l’amore a due segni single, a cominciare dai Gemelli. Sarà un fine settimana infuocato, in tutti i sensi, perché potremmo conoscere, casualmente, una persona della quale innamorarsi. Ma facciamoci desiderare un poco.

Tutto gira a mille per il Cancro, ma attenzione alle crisi d’amore

Il Cancro è in un periodo decisamente fortunato e tutto gli sta girando alla grande. Ad esempio, se siamo in lizza per un posto, non dovrebbe sfuggirci. Insomma, gli altri sono dalla nostra, ma non in amore. Per risolvere la crisi con il partner, l’unica è troncare.

Il Leone è un po’ troppo sicuro di sé. Troppa sicurezza ostentata non fa mai bene. Perché c’è chi ci prenderà di mira, al lavoro o tra le amiche e ce la farà pagare. Impariamo un po’ di umiltà e, soprattutto, non parliamo sempre di noi con gli altri, ma ascoltiamo.

Per la Vergine, arriva un fine settimana strano. Ci arriverà, infatti, una richiesta di amicizia di un ex, che ci lascerà sorprese. Perché lo ha fatto? Ci vuol riprovare? Il fatto che nel suo stato ci sia scritto “single” ci manderà in crisi.

La Bilancia farebbe bene a non uscire di casa nel fine settimana

Povera Bilancia, che weekend pessimo l’aspetta. Meglio stare a casa e sommergersi di cibo spazzatura e serie TV, perché fuori tutto sembra congiurare contro di noi. Troppi screzi banali, anche mentre si fa la spesa. Durerà poco, per fortuna.

Un segno che, invece, non si scompone davanti a niente è lo Scorpione. Nel senso che la sua bellezza interiore lo aiuta a passare sopra a tante piccole cose sciocche. Sono gli altri che ci cercano. E chi è single, vada in un pub, sabato sera, perché ci sarà di che flirtare.

Il Sagittario dovrebbe stare attento alla sua salute, un po’ cagionevole nell’ultimo periodo.

Venere e Mercurio portano l’amore a due segni single, ma anche soldi

Non saranno fiori d’arancio annunciati, ma il Capricorno single, finalmente, conoscerà la persona giusta. Il che, appunto, non vuol dire che andrà tutto bene, ma le premesse sono buone. Attenzione, però, che il primo incontro non sarà il classico colpo di fulmine.

L’Acquario dovrebbe giocare con qualche lotteria istantanea, tipo Gratta e Vinci o puntare un terno al Lotto, su tutte le ruote. Gli astri, infatti, guardano di buon occhio questo segno e hanno deciso di ricompensarci.

Calma piatta, apparente, per i Pesci. Sarà un fine settimana di routine, con la classica passeggiata, il caffè al bar della domenica mattina, il pomeriggio sul divano. Del resto, a noi piace così. Perché cambiare?