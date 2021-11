Dormire in modo corretto è fondamentale per il nostro benessere. Forse in pochi lo sanno, ma un riposo di qualità incide in tantissimi modi sulla nostra salute.

Una bella dormita è uno dei migliori trattamenti di bellezza a cui potremmo mai sottoporci in tutta la vita. Il sonno, infatti, influisce sulla bellezza della nostra pelle, sul cervello e sulla concentrazione, sullo stress, sul nostro umore e persino sull’aumento di peso. Il problema è che, a volte, dormire bene sembra davvero una missione impossibile.

Succede soprattutto con l’aumentare dell’età. A tal proposito, infatti, abbiamo già chiarito che se a 50 anni dormiamo poco e male potrebbe essere colpa di questo cambiamento nel nostro corpo.

Fortunatamente, però, esistono dei rimedi del tutto naturali che possono aiutarci a migliorare il problema. Si tratta di metodi della nonna, del tutto naturali e molto efficaci. Ecco di cosa si tratta.

Per addormentarsi profondamente in pochi minuti senza risvegliarsi di continuo bisognerebbe utilizzare questo prodotto che molti hanno in bagno

Quando dormiamo male, ci alziamo più stanchi di quando siamo andati a letto. Purtroppo non è mai facile risolvere il problema e, spesso, le persone ricorrono a medicinali e pillole pur di migliorare la situazione.

La prima cosa da sapere è che, per dormire meglio, bisogna fare attenzione a questi 2 particolari in casa che sottovalutiamo sempre.

Inoltre, esiste un modo totalmente naturale per addormentarsi davvero in pochissimo tempo. Alla base di questo metodo c’è una soluzione che già molti di noi hanno in bagno: si tratta degli oli essenziali. Queste soluzioni naturali hanno un profumo buonissimo e avrebbero, addirittura, un potere rilassante.

Scopriamo quali sono i migliori per dormire.

Un profumo meraviglioso che riduce lo stress

Il primo olio essenziale utile in questo caso è quello di ylang-ylang. Deriva da un albero originario dell’Indonesia e avrebbe effetti sedativi che rilasserebbero chiunque, allontanando stress e ansia. Utilizzato con un diffusore, regalerà alla casa un fantastico profumo floreale.

Il potere della camomilla

La camomilla è nota a tutti per il suo potere rilassante e infatti è particolarmente indicata in caso di stress e insonnia. La credenza popolare, infatti, vuole che l’ideale per rilassarsi sia una camomilla calda, soprattutto di sera prima di addormentarsi.

Gli effetti rilassanti della camomilla sarebbero dimostrati anche da diversi studi di laboratorio.

Un rilassante molto efficace

Stiamo parlando della valeriana. Anche in questo caso siamo di fronte ad un rimedio che potrebbe conciliare il nostro sonno in pochi minuti. La valeriana migliorerebbe il sonno anche di chi non ha particolari problemi ad addormentarsi. Ecco perché per addormentarsi profondamente in pochi minuti senza risvegliarsi di continuo bisogna utilizzare questo prodotto che molti hanno in bagno.

Come utilizzarli

Per sfruttare al meglio le potenzialità degli oli essenziali, basterà utilizzare un diffusore. In alternativa, potremo anche applicarli sulla pelle, ad esempio miscelandoli ad una crema o ad un olio.

Prima di farlo, chiediamo sempre consiglio a un esperto. In questo caso, però, dovremo essere sicuri di non soffrire di eventuali allergie o ipersensibilità cutanea.