Chi ama i dolci classici della nonna, quelli che non solo sono facili e veloci ma hanno anche un gusto eccezionale, non può perdersi questo piccolo segreto di cucina.

Le crostate fanno parte di quelle preparazioni a base di pasta frolla che si sposano perfettamente con un ripieno di crema, confettura o frutta. Il tradizionale intreccio di strisce di frolla, poi, crea una decorazione semplice, ordinata e bella da vedere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Con la pasta frolla si possono realizzare moltissimi dolci e ricette sia dolci che salate. Inoltre, sarà possibile anche modellarla per creare biscotti o dolci dalla forma particolare.

Ad esempio, questa meravigliosa crostata arrotolata è davvero facilissima ed è talmente bella da sembrare d’alta pasticceria.

Attenzione, poi, anche a quest’altra ricetta suggerita tempo fa, perché non è la classica crostata ma il suo gusto eccezionale conquisterà il cuore di chiunque, parola della nonna.

Diverse sono le possibili ricette per realizzare la pasta frolla. Per un risultato più morbido ecco una pasta frolla veloce e adatta a tutti grazie a questo ingrediente speciale.

É questo il segreto per avere una crostata sempre morbidissima con il ripieno che non si secca mai

Una volta realizzata la pasta frolla, si è pronti a prepara la crostata con il suo dolce ripieno. La versione più amata, soprattutto dai bambini, è quella con la Nutella.

La crema spalmabile più famosa di tutti i tempi è perfetta per questo tipo di preparazione, tuttavia potrebbe presentare dei piccoli intoppi. Ad esempio, capita molto spesso che la Nutella diventi molto secca durante la cottura. Dunque, ecco come porre rimedio in modo facilissimo. É questo il segreto per avere una crostata sempre morbidissima con il ripieno che non si secca mai anche se non tutti lo sanno.

Ingredienti per la crostata morbida alla Nutella

Chi vuole portare in tavola una crostata morbidissima in pochi minuti è questa la ricetta che deve provare assolutamente:

2 uova e 1 tuorlo;

180 grammi di di burro;

450 grammi di farina tipo 00;

180 g. di zucchero semolato;

scorza di un limone;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 pizzico di sale;

Nutella q.b.

Procedimento

Per preparare la nostra crostata morbida servirà realizzare la pasta frolla. In una ciotola inserire lo zucchero e il burro e mescolare per qualche minuto. Poi, unire la farina setacciata. Dopo, le uova e la scorza di limone grattugiata. Mescolare e aggiungere anche il lievito. A questo punto, impastare fino a quando non si ottiene un panetto liscio e omogeneo. Avvolgerlo in un po’ di pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigo per 1 ora.

Successivamente, prendere l’impasto e stenderlo con il mattarello, su una superficie spolverata si zucchero a velo. Poi, prendere lo stampo e ricoprirlo di carta da forno. Adagiare la frolla e farla aderire ai bordi. Eliminare l’eccesso di frolla e utilizzare i pezzetti d’impasto avanzati per creare le famose striscioline. Bucherellare con una forchetta la base della frolla.

A questo punto, versare la Nutella. Lo strato deve essere abbondante e distribuito con un cucchiaio uniformemente. Poi, creare la decorazione con le strisce.

Ora è giunto il momento di mettere in pratica il piccolo segreto di cucina per evitare che il ripieno diventi troppo asciutto. Prima di far cuocere in forno adagiare un foglio di carta d’alluminio sulla crostata. Attenzione, però, l’alluminio non deve trovarsi a contatto con la crostata.

Infornare e far cuocere con forno statico per circa 30 minuti alla temperatura di 180°. Poi, rimuovere il foglio d’alluminio e infornare per altri 10 minuti. Basterà questo trucchetto velocissimo a rendere la crostata una vera delizia sempre morbida e golosa.