In cucina è quasi indispensabile possedere un forno, di piccole o grandi dimensioni, per le preparazioni di molte pietanze. Per risparmiare ed acquistare il prodotto giusto, vediamo quale dovremmo scegliere.

Statico, ventilato, elettrico, gas, quale forno consuma meno e i consigli per scegliere il migliore

Cuocere in forno è fondamentale per ottenere profumati piatti, soffici torte, lievitati salati, sfoglie ripiene, paste e ortaggi gratinati e per evitare di friggere in padella. Inoltre rappresenta un modo alternativo per non sporcare mille pentole e lasciare la casa profumata. Chi acquista una nuova cucina riceve compreso nel prezzo un forno in dotazione, solitamente ad incasso tra i mobiletti.

Chi deve provvedere a comprarne uno, che sostituisce il vecchio, potrebbe trovarsi in difficoltà e non sapere quale scegliere per risparmiare. Esistono talmente tante tipologie che non è facile individuare subito quello che fa per noi, anche in base alle proprie esigenze e spazi. Infatti, per portare in casa un buon prodotto, bisogna valutare tanti fattori e non tralasciare, ovviamente, il punto di vista economico.

Statico, ventilato, elettrico, gas, quale forno dovremmo acquistare

I modelli a gas sono piuttosto semplici ed intuitivi, possiedono un bruciatore, che nella maggior parte dei casi si trova in basso, dove la fiamma diffonde il calore. Siamo noi ad impostare l’intensità del calore e, una volta raggiunta la temperatura desiderata nel vano, il bruciatore provvederà a mantenerla. Le cotture con il forno a gas, in linea generale, sono più uniformi e veloci, anche se non sempre è facile gestire l’oscillazione del calore. Dopo che avremo impostato la temperatura, bisognerà aspettare che la fiamma si abbassi per diminuire la potenza ed evitare che il bruciatore riparta al massimo. Questo è un ottimo modo per risparmiare, calibrando l’emissione del gas, gestendo al meglio la potenza. I modelli moderni sono provvisti della modalità di cottura statica ed anche ventilata con classe energetica A+, garantendo un certo risparmio.

Il forno elettrico cuoce le pietanze per irraggiamento, ma spesso altre funzioni, grill, ventilato e statico, permettono vari tipi di cotture. In termini di consumi gli aspetti da valutare sono: dimensioni, potenza e classe energetica. L’ideale, dal punto di vista economico, è optare per quello ventilato, perché il calore in circolo riduce i tempi di cottura. La modalità statica è decisamente più lenta, aumentando i costi della bolletta. Ma è anche vero che le nuove tecnologie rendono questo prodotto sempre più all’avanguardia ed economico. Il forno a gas, quindi, potrebbe farci risparmiare un po’ di più, ma ci permette di cucinare meno piatti, perché adatto a certe preparazioni. Nelle case con famiglie numerose, la scelta migliore è tra forno elettrico o gas multifunzione, ideale per svariate cotture.

Le cotture adatte per ogni tipologia

Che sia statico, ventilato, elettrico, gas, quale forno acquisteremo dipenderà anche dalle nostre esigenze di cottura. Abbiamo detto che il modello ventilato potrebbe essere il più economico perché raggiunge subito la temperatura, contando che è perfetto per dare alle pietanze croccantezza, mantenendo l’interno morbido. Ideale per cuocere paste e verdure gratinate, cartocci, arrosti, biscotti con cuore morbido. La modalità statica è invece consigliata per pane, pizze e lievitati dolci e pietanze che hanno bisogno di una cottura lenta.