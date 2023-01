Non solo Gallipoli, perché non passare un weekend in Salento anche in un altro splendido borgo?

Non solo Gallipoli, perché non passare un weekend in Salento? - proiezionidiborsa.it

Chi ha detto che il Salento è bello solo in estate? Anche senza parafrasare la famosa canzone di Loredana Berté, “Il mare d’inverno”, questo ha il suo perché sempre, non solo da giugno a settembre. Una delle zone più belle d’Italia, quindi, merita una visita in ogni momento dell’anno, a maggior ragione in uno degli inverni più miti di sempre. Andiamo a conoscere, allora, un borgo di cui non sempre si sente parlare, per la sua vicinanza a Gallipoli.

La perla dello Jonio, con le sue spiagge dorate, il mare cristallino. Con il Castello Angioino a dominarla e la splendida cattedrale barocca di Sant’Agata. I frantoi ipogei e il ponte seicentesco. Sono solo alcune delle bellezze che Gallipoli offre ai suoi visitatori. Tanti, tantissimi durante l’estate, ma è un peccato pensare di godersi tutto questo solamente per qualche mese durante l’anno.

Il Salento è tra i territori più belli d’Italia e non solo. Il suo mare è famoso nel mondo, certi scenari, pensiamo a Marina di Pescoluse, non hanno nulla da invidiare ai paradisi tropicali. In questo strano 2022 appena concluso, molti salentini hanno potuto andare in spiaggia anche durante le feste natalizie. Il clima, infatti, è stato assai mite, con la colonnina di mercurio che ha superato molto spesso i 18 gradi.

Non solo Gallipoli in Salento, ma anche una realtà che pochi conoscono

Tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, sorge una cittadina di poco più di 12000 abitanti, a 7 chilometri dal mare. Una meta ideale per chi vuole girare il Salento, senza necessariamente alloggiare a pochi passi dalle spiagge. Stiamo parlando di Ugento. Città d’Arte, il suo centro storico è una piccola bomboniera.

La Cattedrale, dedicata a Maria Santissima Assunta in Cielo, è un edificio neoclassico, che poco ha a che fare con il barocco predominante della zona. Tantissimi altari, di pregevole fattura, contornano la navata centrale unica.

Per gli appassionati di archeologia e storia, poi, è imperdibile la visita al museo civico. Qui, infatti, sono presenti moltissimi reperti appartenenti ad epoche diverse, tra cui la statua di Zeus, ritrovata da queste parti nel 1961. In realtà si tratta di una copia, visto che l’originale si trova presso il museo archeologico nazionale di Taranto. Quello che importa, però è che è considerata una delle opere più pregevoli della Magna Grecia.

Cosa vedere a Ugento

Il castello normanno, poi, è l’edificio simbolo della città. Ristrutturato recentemente è possibile visitare le sue stanze. Per chi volesse vivere un’esperienza ancor più fantastica, ecco l’hotel 5 stelle lusso, che dispone di 9 suite in un’ala del castello.

Appena fuori dal centro storico, poi, sono da visitare la Cripta del Crocifisso, una cappella ipogea, riccamente decorata con splendidi affreschi. La Chiesa di Santa Maria del Casale, andando verso le spiagge di Torre San Giovanni, una piccolo capolavoro del 1200 immerso in una natura fatta di ulivi, agrumi e cipressi. Un’oasi di pace, con vista su uno dei mari più belli d’Italia.

Dunque, non solo Gallipoli, perché non passare un weekend nell’incantevole Ugento, ottimo punto di partenza per godersi le bellezze del Salento. A costi contenuti, soprattutto in bassa stagione. Perché l’inverno non è solo sci e montagne.