Durante le feste tra cenoni, pranzi, panettoni, pandori e torroni non è stato difficile esagerare con il cibo, senza contare, poi, i continui fuoripasto per le tante visite a parenti ed amici. Le abbuffate non fanno di sicuro bene all’organismo e non solo per una questione di peso. Se poi diventano un’abitudine, i rischi sono ancora maggiori.

Cosa succede all’organismo?

In queste occasioni speciali, mangiare portate infinite ricche di grassi, sale e zuccheri causa dei disturbi che nella maggior parte dei casi si risolvono in poco tempo. Se invece ci sono problemi di salute o queste abbuffate si ripetono nel tempo, la situazione cambia. L’apparato che più ne risente è quello digerente.

Lo stomaco deve sopportare una massa di cibo più voluminosa del normale, quindi si dilata provocando dolori, bruciori, acidità e spossatezza.

L’intestino può infiammarsi perché se si mangia davvero tanto non riesce a smaltire tutto e può intasarsi, provocando un’irritazione della mucosa.

Ovviamente non si deve sottovalutare neppure la questione peso. Durante ogni abbuffata si possono superare anche le 3.000 kcal e dopo le feste non è raro avere 3-4 kg in più.

Per accelerare il recupero dopo le abbuffate delle feste sono questi i consigli più efficaci da seguire

Accelerare il recupero dopo pasti così abbondanti è semplice, basta solo impegnarsi un po’.

Per stimolare la digestione è importante fare attività fisica. Una passeggiata di 45 minuti per compiere i canonici 10.000 passi è sufficiente.

Dopo un’abbuffata si accumulano tanti liquidi e il modo migliore per eliminare l’acqua è berne tanta.

Un altro consiglio è quello di assumere zuccheri sani e non di eliminarli del tutto. Danno assuefazione e il corpo andrebbe in astinenza provocando disturbi. È sufficiente sostituire una fetta di panettone con un bel centrifugato di frutta.

Eliminare gli insaccati è importante perché abbondano di sale e non sono salutari per l’organismo.

In ultimo la ricetta di una crema ricca di vitamine, sali minerali e acidi grassi omega 3 e 6 per una sana colazione. Gli ingredienti sono: 1 vasetto di skyr o yogurt greco magro, 2 cucchiai abbondanti di semi di lino, 60 gr di mandorle, 2 cucchiai di grano saraceno, 2 cucchiaini di miele, il succo di mezzo limone, 2 mandarini e qualche chicco di melagrana.

Per prepararla basta inserire nel mixer i semi di lino e il grano saraceno e macinarli. Poi bisogna metterli in una ciotola con yogurt, miele e succo di limone e mescolare per bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Infine servire guarnendo con gli spicchi di mandarino, le mandorle tritate grossolanamente e qualche chicco di melagrana.

Per accelerare il recupero dopo le abbuffate delle feste, quindi, sono questi i consigli più efficaci da seguire: semplici accortezze che aiuteranno a recuperare facilmente e sentirsi subito energici.