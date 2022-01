È passato un anno dalla pubblicazione del report dell’Ufficio Studi sulle previsioni per il 2021 nel quale si indicavano i livelli chiave da monitorare in chiusura trimestrale. In quell’occasione, infatti, scrivevamo

La proiezione in corso sul time frame trimestrale è al momento non definibile. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono compresse da ormai un anno nell’ampio range 5,65 euro e 8,06 euro. Questi due livelli sono molto importanti in quanto rappresentano lo spartiacque tra il far prevalere la tendenza al rialzo (chiusura trimestrale superiore a 8,06 euro) oppure quella ribassista (chiusura trimestrale inferiore a 5,65 euro.

La chiusura del primo trimestre del 2021 è stata a quota 8,886 euro e da quel momento le quotazioni Unicredit hanno guadagnato oltre il 50%. La corsa al rialzo, però, non dovrebbe essere ancora giunta al capolinea. Infatti, nel corso del 2022 le quotazioni di Unicredit potrebbero raggiungere e superare i 20 euro. Prima, però, di andare a discutere le aspettative per il 2022, riportiamo brevemente lo stato della valutazione dei Unicredit.

La società gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 15.39 per 2021 e di 7.63 per 2022, la società è tra le più economiche sul mercato. Le prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi, poi, sono un’importante risorsa.

Prima di passare all’esame del grafico riportiamo le raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio degli analisti che coprono il titolo è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 18%.

Nel corso del 2022 le quotazioni di Unicredit potrebbero raggiungere e superare i 20 euro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 30 dicembre in rialzo dello 0,06% rispetto alla seduta precedente a quota 13,544 euro.

Come dicevamo in precedenza, la chiusura del primo trimestre 2021 ha dato il via a un rialzo che non accenna a indebolirsi. Al momento, quindi, non ci sono grossi ostacoli sulla strada che porta al raggiungimento degli obiettivi in area 15/!6 euro. Quanto accadrà in prossimità di questo livello di resistenza, poi, sarà cruciale per il futuro del titolo. Il superamento dell’ostacolo indicato, infatti, aprirebbe al raggiungimento di area 20 euro e nel lungo periodo, time frame trimestrale, anche al raggiungimento di area 35 euro.

Solo una chiusura mensile inferiore a 11,223 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista di lungo periodo.

Time frame mensile

Time frame trimestrale