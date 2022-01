L’acciaio inox è un materiale molto resistente. Dalla cucina al bagno, dal piano di lavoro agli elettrodomestici, possiamo ritrovarlo nei differenti ambienti della nostra casa. Ovviamente, la stanza per eccellenza dove è più facile trovare questo materiale è la cucina: piano cottura, lavello, elettrodomestici o pentole. La cucina è il nostro regno, sede delle nostre preziose creazioni culinarie. Facciamo il possibile perché sia perfetta prima di metterci ai fornelli e dopo aver cucinato. Capita però che, dopo aver preparato le nostre ricette preferite e dopo aver pulito a fondo le superfici in acciaio inox, queste rimangano comunque macchiate.

Per eliminare lo sporco difficile e le macchie di unto dai fornelli in acciaio inox proviamo questi due ingredienti naturali

Sporco difficile, macchie di unto, olio e grasso sono proprio un bel problema, a cui dobbiamo trovare una soluzione efficace. Magari ci affidiamo ai prodotti chimici, alle volte con scarsi risultati, poiché, pur eliminando le grosse incrostazioni, il nostro piano cottura resta comunque macchiato. Altre volte preferiamo impiegare semplici metodi casalinghi. Il bicarbonato, per esempio, o una soluzione di acqua e coca cola. Rimedi certamente a costo contenuto, ma che possono non garantirci il risultato sperato. Ecco perché dobbiamo andare alla continua ricerca di un rimedio pratico e sicuro. La natura ci mette a disposizione una serie di ingredienti pressoché illimitati. Soluzioni che si adattano perfettamente alle nostre esigenze. Dunque, per eliminare lo sporco difficile e le macchie di unto dai fornelli in acciaio inox proviamo questi due ingredienti naturali.

A mali estremi, estremi rimedi

Se siamo soliti utilizzare un vaporizzatore per le nostre pulizie casalinghe, possiamo usare questo strumento anche per la pulizia dell’acciaio inox. In questo caso, useremo un bicchiere di aceto di mele da aggiungere nel vaporizzatore e lo spruzziamo sulle superfici in inox da pulire. Quindi concludiamo il lavoro, asciugando la superfice in acciaio inox con della carta assorbente da cucina. Con un panno da cucina pulito, andremo poi a prelevare una piccola quantità di olio di cocco e lo passiamo sulla nostra superfice. Questo passaggio serve ad eliminare definitivamente le macchie di grasso e l’unto. Come ultimo step, passiamo sulla superfice un panno pulito.

Dunque, in questo modo possiamo dire addio alle odiose macchie di unto e fare finalmente una igienizzazione completa e definitiva del nostro piano cottura. Ovviamente possiamo utilizzare la stessa tecnica anche sulle altre superfici in acciaio inox, presenti nella nostra cucina o nella nostra casa.

