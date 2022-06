Ogni giorno oltre a bere acqua ci capita di prendere dei succhi di frutta, il latte, frullati e bevande varie. Il nostro corpo ha bisogno di liquidi e soddisfiamo questa necessità in molti modi. Specialmente quando sudiamo per un allenamento in palestra o una corsa e anche in estate ci idratiamo in modo particolare reintegrando alcuni minerali.

Oltre alla semplice ed essenziale acqua possiamo bere tanto altro. Alcune bevande potrebbero avere ingredienti utili o meno al nostro corpo e bisogna stare sempre attenti. Basti pensare a certe bibite troppo zuccherate che sarebbe meglio evitare in caso di diabete.

Un rito solitamente britannico riguarda invece una bevanda dalle origini orientali. Prepararla secondo una cerimonia tipica per noi è difficile. Possiamo lo stesso gustarla in altro modo. Stiamo parlando del tè. In commercio ci sono tanti tipi di tè, tra cui quello nero e verde. Ciò che troviamo nella bustina o sfuso ha alle spalle tante fasi particolari di raccolta e lavorazione.

Il tè bianco

C’è un tè ancora non molto conosciuto che sembrerebbe avere svariate proprietà. Si tratterebbe del tè bianco. Proviene dalla Cina, India e Giappone ma ormai si coltiva anche in altri Paesi del Mondo.

A differenza degli altri tipi, questo tè si otterrebbe dai germogli della piantina ricoperti da una peluria bianco-argento. Dopo averli raccolti si fanno solitamente essiccare all’aria.

La bevanda si ottiene per infusione. Basterà mettere nell’acqua calda, ma non bollente, le foglie secche e filtrarle dopo 10/15 minuti. A dispetto del nome il tè è giallo.

Per accelerare il metabolismo e proteggere cuore e cervello potrebbe servire qualche tazza al giorno di questa bevanda pregiata

Oltre ad essere una buona bevanda, il tè bianco sembrerebbe contenere vitamina C e alcune del gruppo B, magnesio, sodio, ferro, potassio. Per il contenuto di polifenoli e altri elementi il tè bianco potrebbe:

contrastare l’invecchiamento del cervello e della pelle;

rinforzare le ossa;

prevenire danni al sistema circolatorio, come pressione alta o aterosclerosi;

per il contenuto di caffeina, teobromina e teofillina potrebbe anche influire sul metabolismo dei grassi.

Proprio per la presenza di caffeina, pari a 15 mg ogni 100 ml di bevanda preparata per infusione, sarebbe da evitare specialmente in caso di ansia e insonnia.

Bere il tè bianco sarebbe anche utile per contrastare momenti di stress. Potrebbe servire anche come antibatterico.

Per accelerare il metabolismo e proteggere cuore e cervello, quindi, il tè bianco si rivelerebbe un buon alleato. In ogni caso, berlo potrebbe servire a idratarci e a regalarci qualche minuto di relax.

