Chissà quante volte ci sarà capitato di utilizzare come criterio di scelta della nostra vacanza la premiazione della cosiddetta Bandiera Blu. Soprattutto se il mare che ci interessa viene premiato dall’organizzazione per più anni di fila. Viene in automatico pensare che le acque di questa località siano veramente pulite. Cosa che rispecchia assolutamente la verità, ma dietro questa premiazione, c’è molto altro di più. Ed è per questo che invece alle volte rimaniamo stupiti se viene premiata magari una cittadina che, per parere personale, potrebbe avere un mare meno bello. Soprattutto se abbiamo dei bambini piccoli e cerchiamo delle vacanze che possano veramente offrirci tutto, al di là del prezzo, il criterio di assegnazione della Bandiera Blu, potrebbe essere fondamentale. Andiamo quindi a scoprire esattamente quali sono le caratteristiche che permettono a una località di essere premiata, o addirittura confermata sul podio.

Un trionfo di Bandiere Blu per una Regione molto amata

Parlando di Bandiere Blu, questo 2022, comunque vada è già un trionfo per la bellissima Liguria. 32 le località confermate rispetto al 2021 e nessuna esclusa. Il “mare dei milanesi” come lo chiama scherzosamente qualcuno, si conferma quindi uno dei più belli d’Italia. A riprova anche dell’ottimo lavoro delle amministrazioni locali, delle associazioni e di tutte le categorie economiche coinvolte. La Liguria piace non solo per il suo mare, ma anche per la cucina, l’entroterra, l’eleganza e quelle sue località che tutto il Mondo ci invidia.

Perché scegliere per le vacanze le mete premiate dalla Bandiera Blu non è solo avere il mare pulito ma anche tantissimi altri servizi

Tornando invece ai criteri di assegnazione del premio, la FEE, Foundation for Environmental Education tiene anche conto di:

presenza di aree pedonabili e piste ciclabili;

mantenimento dell’arredo urbano;

abbattimento delle barriere architettoniche e facilità di movimento per i diversamente abili;

presenza di informazione turistica;

efficienza dei depuratori locali;

attrezzature e servizi in spiaggia;

varietà di strutture alberghiere e ricettive;

presenza di servizi di utilità sanitaria e primo soccorso;

certificazioni ambientali;

addirittura, pesca sostenibile locale.

Perché scegliere per le vacanze le mete premiate dalla Bandiera Blu adesso che ne conosciamo a fondo le caratteristiche e potremmo prenotare quasi a occhi chiusi.

