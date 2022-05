In molti usano l’aceto e il limone o queste piante per scacciare le zanzare, ma in realtà sono questi alcuni dei rimedi davvero efficaci per allontanarle

I falsi miti sulle zanzare sono tanti e molto diffusi. Uno dei più famosi sostiene che coltivare il basilico, i gerani, il rosmarino o la lavanda permetta di scacciarle.

Queste piante, in effetti, hanno un effetto repellente nei loro confronti. Tuttavia quest’ultimo è troppo blando per riuscire davvero a fare in modo che le zanzare non ci pungano.

Secondo un altro falso mito, per scacciare questi insetti bisognerebbe cospargere di aceto delle fettine di limone e disporle sul davanzale delle finestre. Anche in questo modo, però, non si otterrebbe l’effetto voluto. Al contrario, si rischierebbe solamente di attirare le formiche. Meglio usarli in cucina come condimenti o, quando servono, per le pulizie casalinghe.

In molti usano l’aceto e il limone o queste piante per scacciare le zanzare, ma inutilmente. Proprio per questo, vedremo quali sono i rimedi davvero utili per allontanare questi fastidiosi insetti.

La prima raccomandazione è di installare in casa delle zanzariere per finestre, che permetteranno certamente di allontanare questi insetti dalla propria casa.

Una soluzione a cui si può ricorrere quando si sta spesso in balcone o in giardino è l’uso di repellenti spray.

Secondo le raccomandazioni di Altroconsumo, bisogna evitare quelli a base di oli essenziali. Assicurano, infatti, una protezione troppo breve e blanda per essere davvero efficaci.

Tra i principi attivi più efficaci e diffusi si ricordano:

L’icaridina: efficace a partire dal 20% di concentrazione all’interno del prodotto;

il citreoel o citrodiol: principi attivi naturali, utili sebbene non raggiungano l’efficacia di quelli sintetici.

Bisogna evitare di usare i repellenti sui bambini nonché inalarli, ingerirli o farli entrare in contatto con gli occhi.

Se si vuole evitare di ricorrervi, come alternativa è possibile munirsi di fornelli elettrici oppure di diffusori. Questi sono altri due rimedi che permettono di scacciare le zanzare dal proprio appartamento.

Una volta azionati, rilasciano il repellente contenuto all’interno della piastrina o, nel caso dei diffusori, dall’ampolla di cui sono dotati. Quando li si usa, si raccomanda di aprire le finestre di casa.

Cosa fare per scacciare questi insetti dagli ambienti esterni

Ricorrere alle candele di citronella per allontanare le zanzare è completamente inutile. Come alternativa ben più efficace, si consiglia di usare bastoncini e spirali, che sprigionano un potente insetticida. Altrimenti, è possibile reperire anche appositi spray per ambienti esterni, che potrebbero rivelarsi una soluzione efficace. In presenza di prese elettriche, diffusori e fornelli possono essere usati anche all’esterno dell’abitazione.

Come precauzione, per evitare di attirare troppe zanzare all’interno del proprio giardino o cortile si consiglia di assicurarsi che eventuali vasi di piante non presentino ristagni di acqua.

