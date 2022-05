Ogni tanto abbiamo voglia di abbellire l’ambiente in cui viviamo rendendolo più allegro e funzionale. Vorremmo cambiare mobili e lampadari o rifare il bagno. Purtroppo, può succedere di non avere a disposizione molti soldi da spendere. In alcune stanze, però, con un piccolo investimento si potrebbero apportare alcuni cambiamenti. A volte può bastare davvero poco per abbellire una stanza. A tal proposito, alcune idee per rinnovare la camera da letto sono davvero carine e dal costo abbordabile.

La prima cosa che viene in mente volendo rinnovare il look alla camera da letto è ridipingere le pareti. Rinfrescarle soltanto oppure cambiare completamente colore, migliorerà l’aspetto generale della stanza. Oltre ai classici bianco e panna, i colori pastello come il lilla o l’azzurro o il verde possono aiutare il rilassamento. Si può scegliere di pitturare solo la parete dietro il letto oppure anche le altre, magari in tonalità diverse. Dietro la testiera possiamo mettere degli adesivi o piccole cornici vuote o contenenti foto oppure stampe.

Per dare un aspetto diverso alla camera da letto, si può puntare anche sui tessili. Basterà cambiare copriletto e tende, magari di una tonalità simile. Il tendaggio può essere leggero e trasparente o scuro e pesante. Un’idea carina sarebbe sovrapporne diversi tipi e colori.

Alcune idee per rinnovare la camera da letto spendendo pochi soldi non solo dipingendo le pareti o cambiando i tappeti

Sul letto mettiamo dei cuscini colorati o con stampe floreali, magari che richiamino il colore del copriletto. Sulla testiera, invece, si possono applicare grandi fiori di stoffa oppure delle lucine a LED. Queste possiamo inserirle anche in una bottiglia. Un’altra idea è attorcigliarle a un vaso con dei fiori.

Se i mobili sono un po’ datati, si potrebbero ridipingere o decorarli col découpage. Invece, se si preferisce qualcosa di temporaneo da mutare col tempo, basterà applicare della carta adesiva. Se abbiamo un po’ di spazio, si potrebbe creare un angolo lettura con una poltroncina. Altrimenti, un bel tappeto e dei cuscini saranno l’ideale anche se si vuol fare meditazione. Se già abbiamo dei tappetini, basterà sostituirli scegliendo disegni particolari.

L’illuminazione è molto importante. Se le lampadine sono a luce calda, sostituiamole con quelle a luce fredda e viceversa. Con una piccola spesa potremmo, inoltre, acquistare nuove abat-jour. Se abbiamo invece dei faretti, dirigiamoli in un altro punto della stanza. I vasetti di vetro vuoti dello yogurt si possono riutilizzare in molti modi, utili anche per la camera da letto. Mettiamoli sopra cassettiere o comodini, magari decorati col fai da te.

Con alcune di queste idee otterremo una camera rinnovata con un costo contenuto.

