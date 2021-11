Per abbassare pressione alta e prevenire malattie cardiovascolari ecco una profumatissima spezia ricca di calcio e ferro per sostituire il sale in cucina

Il sale è un elemento immancabile sulle nostre tavole, dà sapore ai piatti e rende tutto più gustoso.

Costituito da cloruro di sodio è inoltre un elemento indispensabile per la vita umana. Il sodio, infatti, è presente in ogni distretto del nostro corpo nelle cellule, nel sangue, nel tessuto osseo e in quello connettivo. Ed è indispensabile per il corretto funzionamento di alcuni processi fisiologici del nostro organismo.

Un eccesso di sale potrebbe rivelarsi dannoso per il nostro corpo. Infatti assumere sodio in eccesso potrebbe richiamare nel corpo una quantità di acqua superiore al normale. Questo potrebbe provocare ritenzione idrica e ipertensione arteriosa, ma potrebbe anche in alcuni casi aumentare i fattori di rischio per lo sviluppo di malattie del cuore, dei vasi sanguigni e dei reni, ma anche delle ossa. Infatti una presenza eccessiva di sodio potrebbe causare la perdita eccessiva di calcio attraverso le urine.

Oggigiorno è facile eccedere con il consumo di sodio presente già in tutti gli alimenti di origine naturale. Ma anche in tutti quelli artificiali come salumi, crackers, merendine e dolciumi vari. Pertanto durante la preparazione dei nostri piatti è indispensabile cercare di diminuirne l’uso.

La spezia profumatissima amica della salute

Ecco che in nostro soccorso arriva una spezia profumatissima ancora troppo sottovalutata in cucina, il timo.

Il timo fa parte delle piante aromatiche, costituito da foglioline ricche di un inteso profumo, sapore e di vitamine e sali minerali. In particolare di ferro e calcio, dunque un ottimo alleato delle ossa.

In commercio possiamo trovare le foglioline di timo fresche, solitamente nel periodo estivo. Oppure essiccate durante il resto dell’anno.

Ideale per aromatizzare le insalate, i primi piatti, ma anche da aggiungere alle patate al forno per dare maggiore gusto e sapidità si sposa divinamente anche con le zuppe, i legumi e tutti gli ortaggi. Da aggiungere a salse, infusi e tisane.

Curiosità

Esiste in commercio un sale iposodico dove parte del cloruro di sodio è stato sostituito dal cloruro di potassio. Queste le caratteristiche di questo particolare sale da cucina che solitamente viene prescritto come sostituto del sale in caso di ipertensione.

Ebbene, per abbassare pressione alta e prevenire malattie cardiovascolari ecco una profumatissima spezia ricca di calcio e ferro per sostituire il sale in cucina.

