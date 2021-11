I cambi di stagione, i trattamenti estetici e il calore di phon e piastra possono giocare a sfavore dei nostri capelli. Secondo gli esperti, ogni giorno si perderebbero circa 100 capelli ma, in questa stagione, la situazione può addirittura peggiorare.

Per non parlare di chi ha i capelli fini. Tantissime persone lamentano questo problema e, infatti, le ricerche su internet in merito si sprecano. I capelli fini sono indubbiamente più delicati e fragili, perché si spezzano più facilmente. Ecco perché bisogna prendersene cura con trattamenti specifici.

Cause non solo ereditarie

La prima causa dei capelli fini sarebbe la familiarità. Oltre a questo, però, esisterebbero altri fattori che potrebbero incidere su questa caratteristica, come l’assunzione di farmaci, sbalzi ormonali o, addirittura, una cattiva alimentazione.

Anche lo stress può incidere sulla fragilità dei capelli e, ovviamente, anche i trattamenti troppo invasivi. Stiamo parlando, ad esempio, di forti decolorazioni o di tinte chimiche aggressive che possono indebolire la struttura del capello. Per questo è importante fare attenzione, perché chi si fa la tinta dovrebbe essere consapevole di questi rischi di cui le pubblicità non parlano.

Pochi sanno che per ispessire i capelli fini e farli diventare più voluminosi basterebbero questi 3 prodotti

Quando i capelli sono sottili e trattati, i rischi possono essere diversi. I capelli potranno diventare più fragili, ma anche crespi. Per non parlare del colore, che sembrerà spento e scolorito.

Per questo motivo sarà necessario ricorrere a trattamenti specifici, che rinnovino la bellezza del capello e che lo nutrano dall’interno. Un ottimo rimedio per migliorare lo stato del capello potrebbe essere quello di utilizzare l’hennè, l’olio di cocco e un termoprotettore, esattamente in questi modi.

Un vero toccasana per i capelli

L’hennè potrebbe essere il rimedio per eccellenza dei capelli sfibrati e danneggiati. I capelli sottili e rovinati necessitano di volume e lucentezza, ed è proprio quello che regalerà l’hennè.

Per chi non lo conoscesse, l’hennè è una polvere naturale che dona robustezza al capello. Facendo impacchi all’hennè, la chioma sembrerà più voluminosa, perché i capelli appariranno più spessi e corposi.

È possibile trovare l’hennè in erboristeria, in versione neutra o nei colori nero, rosso e biondo. Per questo motivo, infatti, molte persone lo usano anche come una tinta.

L’unica avvertenza in questo senso riguarda il fatto che il risultato finale dipende da quanto il nostro capello assorbirà l’hennè.

Perfetto per chi ha i capelli secchi e sfibrati

In alternativa potremmo utilizzare un altro prodotto ottimo, l’olio di cocco. Basterà utilizzare una noce di prodotto sulle lunghezze umide, e lasciarlo in posa per circa 30 minuti. Allo scadere del tempo potremo risciacquare il tutto. I nostri capelli saranno più nutriti, appariranno subito più sani e diremo finalmente addio all’effetto crespo.

Il consiglio in più

Come suggerirebbero gli esperti, uno dei metodi migliori per proteggere i nostri capelli dal calore di piastre e phon è utilizzare un termoprotettore. Si tratta di una lozione da passare sulla chioma prima di utilizzare il phon o la piastra. Questo prodotto creerà una barriera difensiva attorno ai nostri capelli. Pochi sanno che per ispessire i capelli fini e farli diventare più voluminosi bastano questi 3 prodotti, eppure il risultato ci sorprenderà.