L’alimentazione mediterranea è molto bilanciata, addirittura si dice che sia una tra le migliori nel Mondo. Variegata, porta in tavola molti piatti diversi, dal pesce alla carne, fino ad arrivare a verdure e carboidrati. Ovviamente, però, tutto questo è sempre accompagnato da bibite di vario genere. Si parla di ottimi vini, oppure di alcune bibite gassate. Il consumo di queste ultime, che altro non sono che bibite zuccherate, in Italia, è parecchio inferiore rispetto alla media europea. Ma questo non significa che non si debbano comunque conoscere tutte le possibili controindicazioni dell’assunzione di aranciata, gazzosa, coca cola e pepsi.

Tutti gli effetti sull’organismo

Queste tipologie di bibite sono ricche di glucosio, fruttosio e caffeina. La caffeina è un potente eccitante che, però, alla lunga avrebbe effetti a livello respiratorio e cardiocircolatorio. Alti livelli di glucosio nel sangue, invece, provocherebbero un aumento del rischio di diabete. Mentre il fruttosio, in grosse quantità, potrebbe provocare meteorismo e flatulenza. Il sucralosio, invece, è utilizzato per dolcificare. Alcuni studi hanno dimostrato che potrebbe scatenare mal di testa ed essere, talvolta, anche pericoloso per il sistema immunitario. Quindi, se consumate in quantità importanti, queste bevande, porterebbero anche ad un abbassamento di livelli di potassio nel sangue.

Scorregge puzzolenti, mal di testa, stanchezza muscolare e gonfiore potrebbero dipendere dal consumo di queste bevande

Se ci sentiamo spesso deboli la risposta potrebbe essere nell’eccessivo consumo di questa tipologia di bibite. Ma non solo. Anche se ci sentiamo sempre eccitati, troppo energici e in fibrillazione. Non dimentichiamoci che alcune di esse contengono dosi di caffeina che, come ben sappiamo, possono alterare non solo i battiti cardiaci, ma anche impedirci di rilassarci in momenti di riposo e relax. Inoltre, potrebbero essere responsabili anche di pancia e ventre gonfio. Sentirsi pesanti potrebbe derivare da un’assunzione sbagliata di coloranti e conservanti contenuti in diverse quantità importanti.

Bisognerebbe stare attenti non solo a quelle gasate, ma anche a quelle dietetiche che non sarebbero da meno per quantità di conservanti, coloranti e sostanze zuccherate. La regola giusta sarebbe quella di bere solo 1 bicchiere al giorno e, se rientriamo nella categoria delle persone a cui piacciono molto, anche evitare il consumo per un periodo.

“Disintossicarsi” potrebbe essere la soluzione per garantire un buon funzionamento dell’organismo. Non solo dell’apparato circolatorio, ma anche del fegato e dell’intestino. Scorregge puzzolenti, mal di testa, stanchezza muscolare e gonfiore sarebbero le dirette controindicazioni di una alimentazione poco salutare.

Lettura consigliata

Al posto del sale nella pasta e nei risotti ecco 2 ingredienti che eviterebbero il rischio di controindicazioni da dosi eccessive