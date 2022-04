Il titolo IVS Group questa volta potrebbe veramente essere in trampolino di lancio: i livelli da monitorare in chiusura di settimana

Nell’ultimo report avevamo evidenziato come il titolo IVS Group potesse essere sul punto di svoltare al rialzo. Purtroppo, complice anche lo scoppio della guerra in Ucraina, il ribasso è ripreso ed è continuato fino a qualche settimana fa, dopo la quale abbiamo assistito a qualche breve segnale di ripresa. Il titolo IVS Group questa volta potrebbe veramente essere in trampolino di lancio?

Diciamo che allo stato attuale la proiezione in corso è rialzista e non dovrebbe avere più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 5,56 euro. Questo livello in passato ha sempre avuto un ruolo importante nel determinare il futuro del titolo. Potrebbe accadere la stessa cosa anche questa volta. Fare, quindi, molta attenzione.

La sua rottura in chiusura di settimanale potrebbe far scattare una nuova fase rialzista con obiettivo in area 6,70 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 7,84 euro.

Ovviamente, la mancata rottura di area 5,56 euro potrebbe determinare una battuta di arresto al rialzo con conseguente ribasso delle quotazioni.

La valutazione di IVS Group

IVS Group continua a crescere mediante acquisizioni di altre realtà del settore delle vending machine. Recentemente, infatti, la società ha acquisito la quota di controllo in GeSa. Va detto che la situazione finanziaria del gruppo presenta livelli dell’indice di liquidità superiori a 1 a testimonianza di una buona condizione. Il rapporto debito totale/capitalizzazione, però, presenta un livello pari al 150% circa.

Dal punto di vista della valutazione le azioni IVS Group risultano essere sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Fa eccezione il Price to Book ratio che esprime una forte sottovalutazione.

Secondo quanto riportato da alcune riviste specializzate, il consenso degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 35%.

Prima di concludere c’è un altro aspetto che vorremmo evidenziare e che potrebbe concorrere nel definire la valutazione del titolo IVS Group. Nonostante il titolo abbia una capitalizzazione non piccola, parliamo di 190 milioni di euro, esiste una probabilità di circa il 2% che una seduta di Borsa possa chiudersi senza scambi.

Il titolo IVS Group questa volta potrebbe veramente essere in trampolino di lancio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario IVS Group (MIL:IVS) ha chiuso la seduta di contrattazione del 20 aprile a quota 5,12 euro in rialzo del 2,61% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale