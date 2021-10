Fare le pulizie di casa spesso può essere noioso. La gran parte delle volte vorremmo passare quel tempo in altri modi. Tuttavia una casa sporca e disordinata crea confusione anche mentalmente. Passare l’aspirapolvere può essere un modo per pulire velocemente e senza sforzi. Ma che dire degli angoli più nascosti della casa? Dietro ai mobili, sotto la cucina e il frigorifero, in mezzo agli infissi. Tutti questi sono luoghi dove la polvere e lo sporco si accumulano. Il tubo dell’aspirapolvere pare non riuscire a raggiungerli.

Ma sveliamo il trucco intelligente ed economico per pulire infissi e angoli difficili alla perfezione in pochi secondi. Con un solo semplice oggetto riciclato la nostra vita cambierà. Passare l’aspirapolvere diventerà davvero efficace in ogni spazio della casa. Vediamo, allora, di quale oggetto si tratta e come utilizzarlo.

Il trucco intelligente ed economico per pulire infissi e angoli difficili alla perfezione in pochi secondi

Passando l’aspirapolvere spesso siamo aggrediti dal mal di schiena. Le posizioni scorrette che prendiamo per raggiungere gli angoli difficili sono controproducenti per la nostra salute. A volte a farsi sentire sono anche le ginocchia. Tutto questo rende quest’azione estremamente faticosa e stressante. Per non parlare dell’inutilità che a volte hanno i diversi ricambi della bocchetta. Ma con una piccola modifica alla parte finale del tubo dell’aspirapolvere risolveremo per sempre il problema. Infatti, non sempre è necessario acquistare pezzi di ricambio sofisticati e costosi.

L’unica cosa da fare è andare in bagno. Proprio così, andiamo in bagno e recuperiamo un rotolo di carta igienica ormai finita. Questo articolo precedente parla di cosa fare Se hai finito la carta igienica prova queste alternative. Una volta trovato il rotolo, prendiamo la bocchetta dell’aspirapolvere e inseriamo il tubicino di cartone. Fissiamo il nuovo accessorio fai da te con dello scotch di carta o altro tipo e il gioco è fatto. La caratteristica che rendere straordinario il roto di carta igienica è che è modellabile. Infatti, piegando secondo le necessità la parte finale del rotolo riusciremo ad entrare in qualsiasi spazio. Premendo l’estremità finale possiamo dargli una forma a fessura, oppure possiamo piegarne solo una parte.

La parte finale del tubo si adatterà a qualsiasi angolo o strettoia. Per esempio, questo metodo è molto valido per le intercapedini tra gli infissi. Oppure, per arrivare sotto i mobili più bassi utilizziamo un rotolo di carta da cucina. Non ci sarà granello di polvere che tenga.