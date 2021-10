Viaggiare in treno ha sempre affascinato tutti. Dai primi mezzi a vapore fino a quelli ultramoderni e ultraveloci giapponesi, il treno ha collegato Stati diversi o grandi città o paesini. In Italia si può ancora viaggiare su treni storici per scoprire luoghi incantevoli. Pensiamo ai Treni storici del gusto in Sicilia, al Reggia Express a Caserta, al Laveno Express in Lombardia.

Spesso si sceglie il treno per un senso di comodità e velocità. A volte si possono trovare tariffe convenienti che invogliano a partire.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Italo offre diverse opportunità adatte un po’ a tutti.

Scopriamo le bellezze d’Italia in treno con le varie offerte di Italo

Carnet Italo: adatti a chi viaggia di frequente tra due città. I singoli viaggi hanno un prezzo scontato e possono essere modificabili. Il carnet può essere utilizzato dal lunedì al venerdì. Si può scegliere tra

a) carnet 5 (5 viaggi da effettuare in 180 giorni);

b) carnet 10 (10 viaggi da effettuare in 180 giorni);

c) carnet 20 (da utilizzare entro 30 giorni).

Italo Famiglia: quest’offerta si applica a un gruppo o una famiglia con 2 o al massimo 4 componenti. I passeggeri di età inferiore a 14 anni viaggiano gratis.

Italo Senior: gli over 60 hanno diritto a uno sconto del 30% sul biglietto. L’offerta non è valida il venerdì, sabato e domenica.

Bambini gratis: i piccoli da 0 a 36 mesi viaggiano gratis se tenuti in braccio da un adulto.

Italo friends: sconti fino al 50% se il gruppo è composto da 2 o al massimo 10 persone.

Viaggiare con animali: cani e gatti possono viaggiare insieme ai loro padroni se tenuti nel trasportino.

Consultare il sito ufficiale per maggiori dettagli.

Con il treno si possono raggiungere moltissime località. Scopriamo le bellezze d’Italia in treno con le varie offerte di Italo, ad esempio, quelle di Caserta.

Un fascino senza tempo

Probabilmente le origini di Caserta risalgono al V sec. a. C. mentre il nome attuale deriva dalla posizione del nucleo dell’abitato medievale che si trovava in una posizione elevata (Casa erta).

I posti più belli da visitare sono la Reggia, il borgo medievale detto Casertavecchia, il Belvedere di San Leucio. La Reggia di Caserta è davvero magnifica. Progettata da Luigi Vanvitelli nel 1752, è stata commissionata da Carlo di Borbone. Si possono visitare gli appartamenti reali e i giardini, con la Grande peschiera e varie fontane.

Tra i prodotti tipici della zona c’è la mozzarella di bufala e il casatiello dolce.