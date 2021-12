Dopo la pioggia di assunzioni a tempo indeterminato per laureati e diplomati tra Toscana, Marche e Abruzzo, ecco altre interessanti opportunità di lavoro. Si tratta di concorsi banditi da vari capoluoghi di provincia e che spaziano tanto nelle mansioni quanto nei requisiti richiesti. In tutti i casi si tratta comunque di assunzioni a tempo indeterminato.

Entriamo nel vivo, quindi, anticipando solo che per 102 laureati e diplomati il 2022 porterà un contratto a tempo indeterminato in queste magnifiche città.

Il Comune di Bologna

Partiamo illustrando i 2 bandi del Comune Bologna. Il primo è apparso sulla G.U. n. 98 del 10 dicembre e concerne la copertura di 16 posti di geometra/perito tecnico, cat. C. Il secondo (G.U. n. 100 di venerdì 17), invece, ricerca 32 specialisti ingegneri-architetti junior, categoria D. Sono previsti, quindi, titoli di studio differenti a seconda del profilo per il quale ci si candida.

In entrambi i casi si tratta di selezioni per esami e le istanze vanno prodotte online, seguendo le indicazioni illustrate nei bandi. Le scadenze di inoltro, infine, sono fissate al 9 gennaio nel concorso per 16 posti e il 16 gennaio nel secondo caso.

I posti a tempo indeterminato nel Comune di Brescia

In Lombardia, il Comune di Brescia ha pubblicato di recente diversi bandi di concorso per complessive 30 unità. Nel dettaglio si ricercano:

n. 11 istruttori amministrativi, categoria C, con scadenza fissata 17 gennaio (G.U. n. 100 del 17 dicembre). Tra i requisiti di partecipazione, il bando prevede il possesso del diploma di maturità;

n. 8 istruttori direttivi amministrativi (cat. D), scadenza 17 (G.U. n. 100). È richiesto il possesso della laurea triennale di primo livello ovvero diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale;

n. 11 insegnanti scuole dell’infanzia (G.U. n. 99), i cui dettagli li abbiamo già illustrati in precedenza.

Per tutti i bandi la scadenza di presentazione delle domande è fissata al 17 gennaio 2022. In chiusura ricordiamo che le istanze andranno prodotte e inoltrate online, seguendo le indicazioni previste dai rispettivi procedimenti.

In Veneto, il Comune di Padova ha indetto un bando di selezione, per esami, per la copertura di 13 posti di vari profili professionali. In particolare si ricercano:

n. 1 istruttore direttivo forestale, cat. D;

n. 9 istruttori tecnici, cat. C;

n. 3 operai capo, cat. B3.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 3 gennaio, collegandosi al portale ‘istanze online’ di cui al sito istituzionale. I requisiti di ammissione ai concorsi variano in base al profilo al quale ci si candida, specie in merito al titolo di studio.

Infine, in Piemonte, il bando del Comune di Novara (G.U. n. 96) ricerca 11 istruttori amministrativi, cat. C, a tempo pieno e indeterminato. Si richiede la patente di guida B o superiore, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e il rispetto di tutti gli altri requisiti generali. Le istanze andranno prodotte entro il prossimo 2 gennaio.

