Prosegue la segnalazione dei posti di lavoro negli Enti locali della Penisola ad opera della Redazione di ProiezionidiBorsa. Dopo aver illustrato le selezioni in corso in Campania e Lazio (AdE e Corpo dei VV.FF.), oggi presenteremo alcuni concorsi ancora attivi in 3 Regioni del centro Italia. In particolare, ecco la pioggia di assunzioni a tempo indeterminato per laureati e diplomati a dicembre in Toscana o Abruzzo e Marche.

I concorsi con prossima scadenza a dicembre

Partiamo dalla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 91 del 16 novembre. Qui si segnalano i concorsi del Comune di Livorno (Toscana) e quello della Provincia di Ancona (Marche).

Il Comune toscano ricerca un informatico e un tecnico, in entrambi i casi categoria D. Inoltre ricerca 4 geometri e un informatico, in questo caso tutti inquadrati nella categoria C. Per tutti i posti messi a concorso il termine ultimo per candidarsi è fissato al prossimo 16 dicembre.

La Provincia di Ancona ricerca invece 22 unità e per tutti i dettagli rimandiamo al seguente link.

Infornata di laureati e diplomati in Toscana, Abruzzo e Marche

La G.U. n. 95 del 30 novembre presenta il bando del Comune di Pistoia (Toscana) per 8 posti di agente di polizia municipale, categoria C. Tra i requisiti, in particolare, si richiede un’età tra i 18 e i 32 anni non compiuti e diploma di secondo grado. Molto più articolato l’aspetto dell’idoneità psico-fisica e attitudinale: il comma 6 dell’art. 1 offre dettagli su tutti i requisiti al riguardo.

Le domande vanno inoltrate online, entro il 30 dicembre, utilizzando l’apposita procedura accessibile sullo sportello telematico del Comune di Pistoia. La selezione prevede (anche in modalità da remoto) una prova scritta ed eventuale prova orale.

La G.U. n. 96 del 3 dicembre 2021

Passando alla prima G.U. del mese troviamo anzitutto il concorso del Comune di Carrara (Toscana) per la copertura di 3 posti per assistenti sociali, categoria D. Uno dei posti è con riserva e le domande vanno inoltrate online al Comune entro il 2 gennaio.

A seguire abbiamo il bando del Comune di Grosseto (Toscana) per la selezione di 6 istruttori tecnici, categoria C. È richiesto il diploma di istruzione secondaria tra quelli elencati alla lettera j) dell’art. 2 del bando o un titolo “assorbente” tra quelli elencati sempre allo stesso punto. Inoltre occorre il diploma di abilitazione all’esercizio della professione in uno dei titoli conseguiti. Le istanze andranno prodotte entro le ore 12.00 del 18 dicembre.

Infine il Comune di Sulmona (Abruzzo) ricerca 2 assistenti sociali (cat. D), 2 istruttori amministrativi (cat. D), 2 istruttori tecnici (cat. C), 1 autista (cat. B). Per tutti i posti messi a concorso la scadenza è fissata al 2 gennaio 2022.

Pioggia di assunzioni a tempo indeterminato per laureati e diplomati a dicembre in Toscana o Abruzzo e Marche

Sulla G.U. n. 98 incontriamo i seguenti concorsi del Comune di Fano (Marche):

n. 8 funzionari tecnici “specialista lavori pubblici”, cat. D1;

n. 4 istruttori tecnici “esperto edile”, cat. C1;

n. 8 posti per vari profili professionali (categorie C1 e D1).

Per tutti i posti messi a concorso il termine per candidarsi è fissato al 25 dicembre.

L’Isola del Giglio (Toscana) ricerca invece 3 istruttori amministrativi-contabili, cat. C, e un geometra, cat. C. Anche in questo caso i termini per candidarsi sono fissati al 25 dicembre.

Il Comune di San Salvo (Abruzzo), invece, ricerca 8 istruttori di vigilanza, cat. C., a tempo pieno e determinato. I vincitori di concorso (per esame scritto, previa prova preselettiva e di efficienza fisica) saranno assunti con contratto di formazione e lavoro. Le domande andranno inoltrate entro il 9 gennaio e tra i requisiti è richiesta l’età compresa tra i 18 anni e i 32 non compiuti.

Arriviamo infine ai 2 bandi della Regione Abruzzo per complessive 40 unità, di cui abbiamo già esposto tutti i dettagli in questo articolo.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di riferimento.