Chi non ama avere delle mani sempre belle e in ordine curando le unghie costantemente da sole in casa, oppure dall’estetista.

In quest’articolo parliamo di una nuova tecnica che ci permetterà di avere unghie irresistibili e una ricrescita più camuffata.

Per unghie sempre perfette e impeccabili è questa la rivoluzionaria manicure da fare anche a casa.

Negli ultimi anni la nail art ha subito continui cambiamenti ed evoluzioni, proprio come accade col make up.

Oltre ai vari tipi e forme di unghie, le tendenze degli smalti permanenti e a come farli durare di più, si fanno avanti delle tecniche sempre più innovative per rendere le nostre unghie più perfette e durature.

La tecnica Russa

Esiste una tecnica proveniente dalla Russia: la manicure a secco o detta anche kombi manicure o dry manicure.

La manicure a secco è differente da quella tradizionale fatta immergendo le dita in acqua per rendere le cuticole morbide e facili da eliminare.

Per semplificare questa operazione e avere un semi permanente o altro più duraturo, la manicure a secco non prevede l’immersione in acqua delle dita.

La tecnica russa è conosciuta e applicata dalle esperte del settore ma munendosi dello strumento rivoluzionario, cioè la punta da fresa possiamo tranquillamente farla anche noi da casa.

Le punte da fresa

Questo strumento è realizzato in titanio oppure in carbonio. Può essere utilizzato solo su unghie naturali e sulla pelle, per togliere le antiestetiche pellicine e per pulire il contorno dell’unghia.

Se si è alle prime armi consigliamo di acquistare delle punte da fresa meno erosive. Successivamente si utilizzano solo le punte diamantate.

Questo strumento solleva ed elimina la pelle in più per avere un’unghia pulita e ordinata.

Non c’è bisogno di utilizzare oli o altri liquidi, che potrebbero penetrare all’interno dell’unghia e rendere difficoltosa la resa stessa del semipermanente o del gel, procurando il sollevamento dall’unghia.