Pepe per acne e cellulite? Ecco come sfruttare le capacità curative a 16 e a 40 anni

La pelle potrebbe soffrire soprattutto in certe età, ma i rimedi naturali ci aiutano a depurarla. Combattiamo ritenzione idrica e cattiva circolazione con spezie e altri ingredienti. Ecco quali

Tra le cause principali che portano il viso a riempirsi di acne a 16 anni ci sarebbero gli squilibri tipici dell’età adolescenziale. Questi squilibri aumentano la produzione di sebo della pelle creando dei tappi sui follicoli pilosebacei. Circa l’80% degli adolescenti ha questo tipo di problema che di norma coincide con la pubertà. Se non si tratta di un fenomeno persistente potrebbe scomparire prima dei 20 anni, se invece è persistente potrebbe durare anche fino ai 25 anni.

Pe curare l’acne è necessario pulire e detergere a fondo la pelle con prodotti utili alla soluzione del problema. Un dermatologo potrebbe indicarci la strada migliore da seguire.

Alcune creme aiutano a migliorare l’idratazione e curare le infiammazioni. Il medico, poi, potrebbe prescrivere farmaci a base di acido salicilico e perossido di benzoile. Oppure potrebbe essere il caso di stabilire una terapia ormonale. Per le ragazze, la pillola anticoncezionale potrebbe risolvere il problema in breve tempo.

Eliminare le impurità della pelle

Il pepe per acne e cellulite sarebbe un rimedio consigliato. Le spezie hanno numerose proprietà e non sono preziose soltanto in cucina. Il pepe nero è ricco di magnesio, ferro, potassio e vitamine C e K.

Per la pelle sarebbe un prodotto ottimo perché disintossicante ma anche perché combatte la presenza delle rughe. Per avere effetti immediati possiamo mischiare un pizzico di pepe nero macinato allo yogurt bianco, spalmare il composto sul viso e tenerlo per 5 minuti. La nutrizione per la pelle sarà completa. Altre spezie utili possono essere lo zenzero, la cannella e la noce moscata.

Quando ci avviciniamo ai 40 anni, potremmo doverci scontrare con la cellulite. Si forma a questa età per via del normale processo fisiologico che vede gli ormoni calare. L’avvicinamento della menopausa e i cambiamenti ormonali potrebbero portare insicurezze, la cellulite, soprattutto sulle cosce e sui glutei delle donne, ma anche su fianchi e braccia, è una sofferenza. Ritenzione idrica e cattiva circolazione possono creare tanti danni. Se vogliamo migliorare la situazione, dovremmo riuscire a tenere sotto controllo queste 2 cause.

Pepe per acne e cellulite con l’aiuto della pellicola trasparente

Peperoncino, pepe e pepe di cayenna potrebbero essere utili per migliorare l’aspetto della cellulite. Le loro proprietà, infatti, ripristinerebbero il tessuto connettivo, migliorerebbero il metabolismo e il flusso sanguigno. Aumentando il processo di termogenesi è più facile che le tossine vengano espulse in maniera naturale.

Il pepe è uno strumento prezioso per combattere la buccia d’arancia tanto odiata dalle donne. La sua capacità di drenare i liquidi in eccesso sarebbe riconosciuta, ma anche quella di metabolizzare i grassi. Se vogliamo combattere la ritenzione idrica, consumiamo quotidianamente e in maniera costante le tisane al pepe nero con l’aggiunta di zenzero e cannella e facciamo tanta attività fisica. I risultati non tarderanno ad arrivare.

Con pepe, zenzero e cannella possiamo creare anche lozioni esfolianti. Il metodo è lo stesso utilizzato per l’acne. Aggiungiamo le spezie allo yogurt bianco e spalmiamo sulla parte in cui si trova la cellulite, quindi applichiamo la pellicola trasparente per avvolgere e tenere insieme il composto applicato. Aspettiamo qualche ora e risciacquiamo. I metodi naturali sono sempre quelli più sicuri.