Le acconciature delle star da copiare per essere bellissime e desiderate al cenone di Natale

Se siamo a corto di idee ma il taglio che abbiamo non ci convince proviamo qualche giorno prima del cenone qualcosa di originale. La lunghezza sarà fondamentale, sfruttiamola al meglio con proposte interessanti e qualche trucco prezioso.

Fare le prove degli abiti, del make-up e dell’acconciatura prima del cenone di Natale ci aiuterà a correggere gli errori e a sentirci a nostro agio la sera della festa. Le proposte sono diverse, ma la lunghezza è il punto di partenza. Se il taglio dei capelli è corto possiamo ricorrere all’effetto bagnato fermando i punti più delicati con le forcine e utilizzando il glitter per le sfumature. Un ciuffo vaporoso potrebbe mettere in evidenza orecchie e mento se sono i nostri punti di forza. Se la lunghezza del taglio è medio possiamo utilizzare un nastro colorato per legare la coda ed essere più eleganti. Se il taglio è lungo non esageriamo con chignon o capelli raccolti, lasciarli al naturale e liberi attira maggiormente l’attenzione.

Da un paio di anni ormai vanno di moda le rasature. Con capelli lunghi e raccolti, se ci sentiamo in vena di azzardi, potremmo decorare il taglio sotto la nuca con disegni natalizi. Molto più semplice un’acconciatura spettinata con le punte del bob ribelli tenute a bada da fermagli o cerchietti.

È stato un autunno ricco di ispirazione

Le acconciature delle star da copiare sono sempre numerose. Jennifer Lopez e le Kardashian hanno optato per l’acconciatura liscia stile spaghetto. Non tutte le donne si sentono in grado di osare in questo modo, si tratta comunque di una serata in cui stare rilassati. La frangia scelta da Gigi Hadid e Lady Gaga potrebbe essere più semplice da metabolizzare. Colore ramato e lenti a contatto chiare potrebbero completare il look da passarella.

Kate Middleton è esperta di moda. Ha giustamente evitato di esagerare raccogliendo i capelli questo autunno. Acconciature semi raccolte danno più equilibrio, evidenziano i tratti del viso e aiutano a esprimere la classe che abbiamo innata. Ideali per chi si sente una principessa. Moltissime modelle, soprattutto alle sfilate di alcuni brand, hanno messo in evidenza la passione per le code. Semplici o curate non importa, quando i capelli sono lunghi queste acconciature premiano sempre.

Le acconciature delle star da copiare che ci insegnano come sentirci a nostro agio

Molte donne pensano che avere il viso a forma di cuore, fronte ampia, zigomi alti e mento stretto sia

un problema. Allontanare l’attenzione dalla fronte e avvicinarla alla parte bassa del viso sarebbe il trucco utilizzato dalle star. Quindi, frangia netta, ciocche verticali, maggiore volume sulla nuca e tagli asimmetrici. Compattando la chioma in questo modo, a uscire in bella vista sono i pregi e, infatti, in molte sfilate queste acconciature sono state apprezzate.

Per nascondere i difetti non dovremmo esagerare. Se non ci piace il nostro naso, scegliamo una lunghezza intermedia ed evitiamo tagli lunghi o bob cortissimi. Se il problema è il doppio mento, scegliamo un taglio che dia valore al collo con ciocche delicate e vaporose. Invece, se abbiamo il viso paffuto, un bob lungo e liscio potrebbe aiutarci, mentre se i tratti sono spigolosi optiamo per una scalatura con molto volume. Le acconciature delle star da copiare ci aiutano a sentirci a nostro agio con la chioma durante le occasioni speciali. Questi trucchi riusciranno sicuramente a risolvere tutti i nostri problemi.