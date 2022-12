Quali alimenti evitare durante le feste natalizie per contrastare il problema della pancia gonfia

Ci sono degli alimenti che dovremmo evitare durante le feste natalizie se la pancia gonfia è un problema. Al primo posto vi sono quelli contenenti zuccheri o amidi, scopriamo di più.

Al di là dei migliori propositi, durante le feste di Natale mangeremo di più. Ci lasceremo prendere dall’atmosfera conciliante, dal relax e dalla compagnia degli amici. Tuttavia, soprattutto per chi soffre di gonfiore addominale, la cosa si fa seria, in quanto il cibo in eccesso non farà altro che accentuare il problema. Infatti, per quanto si possa trattare di un periodo limitato, i disturbi della scorretta alimentazione possono creare disagio e malessere fisico. Pertanto, sarebbe consigliabile adottare alcune accortezze per vivere meglio le feste natalizie. Vediamo, dunque, quali consigli forniscono gli esperti al riguardo.

Cause del gonfiore addominale e cibi che potrebbero provocarlo

Il gonfiore addominale è causato da un’eccessiva produzione di gas nello stomaco o nel colon. Tra le diverse cause passeggere abbiamo anche l’aver consumato un pasto troppo abbondante o ricco di grassi. A ciò può associarsi l’abitudine a mangiare troppo velocemente, nonché un eccessivo consumo di zuccheri semplici o alimenti che fermentano. Naturalmente, a non giovare a favore sono abitudini sbagliate come il fumo e l’alcol, oltre che l’accumulo di stress.

Vediamo, quindi, quali alimenti evitare durante le feste natalizie, in quanto gonfierebbero la pancia. Anzitutto si tratta degli alimenti ricchi di zuccheri e amidi. Di conseguenza, si consiglia una dieta a basso contenuto di fattori monosaccaridi, oligosaccaridi e disaccaridi. Tali cibi sono quelli contenenti catene di carboidrati che non vengono completamente assorbiti, causando quindi fermentazione e problemi digestivi e/o intestinali.

Quali alimenti evitare durante le feste natalizie per non soffrire a causa della pancia gonfia

Partiamo dagli alimenti contenenti oligosaccaridi fermentabili, ossia formati da più di 2 zuccheri semplici. Essi sono frumento, legumi, segale, vari frutti e verdure, aglio e cipolle. Poi abbiamo quelli contenenti disaccaridi, formati da 2 zuccheri semplici, ossia latte e yogurt. In percentuali inferiori, ne contengono i formaggi a la pasta morbida. Poi ci sono gli alimenti contenenti i monosaccaridi, che come dice la parola sono formati da uno zucchero semplice. Essi sono quelli contenenti fruttosio, quindi frutti come fichi, more, mango, litchi e dolcificanti come miele e succo d’agave. Ancora, nella lista rientrano i dolcificanti a basso contenuto calorico come xilitolo, mannitolo, sorbitolo. Essi sono solitamente contenuti nelle gomme senza zucchero. Infine, tra le sostanze che tendono a gonfiare, ci sono anche la caffeina e l’alcol.

Conclusioni

Ebbene, indicati i tipi di alimenti che solitamente possono causare gonfiore addominale, veniamo a qualche precisazione. Queste indicazioni sono molto pertinenti in periodo festivo se si pensa che è proprio quello in cui si cucinano tanti piatti tipici. Tra questi vi sono soprattutto i dolci e altri piatti ricchi di grassi e carboidrati, spesso accompagnati da alcolici. Per questo è bene stare attenti se non si ci vuole ritrovare, a fine vacanze natalizie, con la pancia più gonfia del solito.