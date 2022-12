Quali programmi e film guardare in TV per le feste di Natale?

Quali sono i migliori programmi e film da guardare in televisione per le feste natalizie? Quelli che indicheremo di seguito sono sensazionali: dai grandi classici fino a tante risate.

Molti pensano a come addobbare la propria casa o come indossare il rosso durante le feste, tra cene e pranzi vari con amici e familiari. Ma tanti altri vogliono passare un po’ di tempo guardando film o programmi di Natale. Le commedie e i film di successo nei giorni festivi sono tra i format preferiti che intrattengono sia grandi che piccini durante le feste natalizie. La programmazione in TV dei film di Natale 2022, poi, ci riserva grandi sorprese.

Tra cartoni animati della Disney oppure i film sulla Rai o la Mediaset, dunque, la scelta è vasta. Si può decidere tra un’ampia raccolta di programmi e film a tema natalizio sia tra quelli nuovi che vecchi.

Ecco quali programmi e film guardare in TV per le feste tra i migliori in assoluto

I Disney trasmessi in televisione. Il 25 dicembre, ossia il giorno di Natale, Rai 2 manda in onda Planes. Ma i film della Disney non finiscono qui poiché su Rai 3 lo stesso giorno vi è Monster & Co. Il giorno seguente Alla ricerca di Nemo, sempre su Rai 3. Invece, il 30 dicembre c’è Rapunzel su Rai 2 e Frozen il primo gennaio su Rai 1.

Rai

Le feste di Natale iniziano con la Messa di Natale di Papa Francesco il 24 dicembre su Rai 1, il giorno successivo si può guardare I dieci comandamenti di Roberto Benigni oppure, sempre su Rai 1, il 31 dicembre possiamo farci compagnia con L’anno che verrà.

Su Rai 2 vi è Voyager il 24 dicembre e A Christmas Carol il 26. Mentre, Rai 3 vanta “La storia fantastica” trasmessa il 24 dicembre e il Festival del Circo di Montecarlo il 30 dicembre.

Mediaset

Rete 4 ci sorprende con Gli intoccabili il giorno di Natale e Il ragazzo di campagna per il giorno di Santo Stefano. Invece, su Canale 5 ci aspetta il Volo Natale a Gerusalemme per il giorno della vigilia di Natale e il Grande Fratello VIP previsto per il 26 dicembre. Su Italia 1 possiamo vedere il Miracolo nella 34esima strada il 25 dicembre.

A volte non si sa cosa fare durante i momenti di festeggiamento, magari dopo aver mangiato in famiglia e in un contesto di rilassamento. Infatti, oltre ai film possiamo divertirci con i giochi da tavolo. Dunque, abbiamo visto quali programmi e film guardare in TV per le feste, ora non resta che scegliere quello che si preferisce in base ai propri interessi e soprattutto, dobbiamo farci stupire dalla magia dei film di Natale.