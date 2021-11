Le mode vanno e vengono, ma riescono sempre a sorprenderci. Accessori e vestiti che credevamo appartenessero a un passato remoto tornano in voga nel presente.

Anche quest’autunno e per il prossimo inverno vi sono dei must have ai quali non dovremmo rinunciare. Un esempio è questo cappotto elegante e stiloso che tutte vogliono per sentirsi alla moda.

Inoltre, si ripropongono con forza anche queste sciarpe morbide e avvolgenti ricche di stile. L’ideale per fare un figurone in giro per la città.

Se davvero vogliamo apparire al top sempre e ovunque, però, non possiamo prescindere da un accessorio creato ad hoc per ogni occasione. È un gioiello che spesso associamo esclusivamente a un target maturo, sbagliando.

Infatti, funziona alla grande anche sui corpi più giovani, regalando un aspetto a dir poco invidiabile. Vediamo di cosa si tratta e come abbinarlo.

Un accessorio intramontabile che fa belle le donne di ogni età

Forse l’avremo notata al collo delle nostre nonne in qualche foto o all’interno del portagioielli di nostra madre. Fatto sta che il trend di questo momento che non possiamo lasciarci sfuggire è la lucentissima e magnifica collana di perle.

La sua storia è antica e il significato che porta è curioso. Coco Chanel indicava le perle come l’accessorio di cui ogni donna ha bisogno, e a ragione. Infatti, pensiamo sia antiquata e per over 60 ma torna di moda e sta benissimo anche alle più giovani.

La tradizione vuole che si donino delle perle alla sposa nel giorno del matrimonio, perché simbolo di fertilità e purezza. In astrologia, invece, sono un dono particolarmente gradito ai segni di acqua, soprattutto al Cancro.

Infine, la superstizione vuole che le perle regalate siano sempre in numero pari e che in cambio si riceva una moneta. Starà a noi crederci o meno.

Quali sono gli outfit per risaltare al meglio con una splendida collana di perle al collo? Le scelte sono molteplici, ma ecco le idee migliori.

Proviamola abbinata a un’elegante camicia bianca e un paio di pantaloni a palazzo. Preferiamoli colorati piuttosto che neri, per dare una svecchiata al nostro look. Non scordiamoci una meravigliosa it bag prima di uscire e saremo pronte per ogni occasione.

Per le meno freddolose, ostentiamo la nostra collana con un cardigan d’antan e una favolosa gonna in satin. Daremo vita a un look anni 2000 davvero trendy e di sicura efficacia stilistica.

Dimentichiamoci, poi, dei soliti cappotti e dolcevita. Una formidabile giacca di montone è la scelta migliore per apparire più giovani e risaltare con la nostra splendida collana.

