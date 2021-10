Il mondo della gioielleria è talmente vasto da potersi perdere. Se entriamo in una gioielleria e non abbiamo le idee chiare, c’è il rischio che non centriamo in pieno i nostri desideri. E nella maggior parte dei casi, ci lasciamo condizionare dalle commesse nell’acquisto, senza esserne completamente soddisfatti.

Forme, colori e tendenza devono andare a pari passo con il colore della carnagione. Per ottenere uno look perfetto bisogna affidarsi al metodo scientifico dell’armocromia. Ovvero un’analisi del colore che viene fatta in molti settori come per quelli della moda e della cosmetica. Questo metodo, aiuta a determinare i colori che si armonizzano al meglio con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e dei capelli.

In questo modo, non bisogna chiedere alcun parere agli esperti del settore, e si potrà scegliere un capo, un cosmetico o anche un gioiello perfetto per ogni tipo di stagione, colore della carnagione.

Come scegliere la giusta gioia con dei piccoli suggerimenti da tenere sempre a mente

Come detto in precedenza non è facile scegliere il giusto articolo che possa valorizzare la persona, senza conoscere il famoso metodo scientifico dell’armocromia. Ogni stagione ha un suo colore, freddo o caldo, una pietra o metallo colorato. La scelta è strettamente legata non al valore intrinseco dell’oggetto, ma al suo valore estetico che si intona bene con il resto della persona.

In base alla stagione di riferimento, autunno, inverno, primavera e estate, si possono fare delle scelte mirate e consapevoli. Di conseguenza si impiegherà minor tempo in boutique che si può dedicare ad altri impegni della giornata.

Non bisogna essere degli esperti per scegliere il gioiello perfetto per ogni stagione e colore della carnagione

Partendo dalla stagione autunnale, possiamo già intuire che i colori di moda quest’anno sono quelli del foliage d’autunno. Delle sfumature calde che ricordano le foglie degli alberi che iniziano a spogliarsi, del muschio e dei licheni, uno scenario tipico della stagione.

I gioielli dovrebbero seguire questa scia cromatica, preferendo dei metalli di colore rosa o bronzo. Mentre per le pietre colorate, si potrà scegliere tra le gemme di nascita del mese di ottobre, l’opale e la tormalina. Sono perfette da regalare o da regalarsi, per chi è nato in questo periodo particolare dell’anno. Da non dimenticare che oltre alle pietre sopra citate ce ne sono altre come la malachite, l’ambra, il quarzo citrino e così via.

Per la stagione invernale, bisognerà prediligere i colori freddi e brillanti che ricordano il bianco dei cristalli di neve e il blu di un cielo invernale. I gioielli dovranno essere preferibilmente di metallo argento, oro bianco, acciaio o qualsiasi altro colore chiaro argenteo. Mentre per le pietre, uno zaffiro blu, ametista, diamanti, zaffiri e tutto ciò che ricorda i colori dell’inverno.

Mentre per la primavera bisogna pensare a un cambio radicale dei colori che dovranno essere caldi, tenui e molto brillanti. In questo periodo, la natura è in piena fioritura e i campi sono ricchi di colori e sfumature allegre e appariscenti. Per quando riguarda ai gioielli, i metalli dovrebbero essere di colore oro giallo. Mentre per le pietre, non c’è una scelta particolare, ogni colore allegro e brillante è perfetto.

Nella stagione estiva, bisogna puntare su colori che ricordano un tramonto al mare, quindi metalli freddi come oro bianco o brunito. Mentre le pietre possono essere adatte il corallo, il turchese e l’acqua marina, oppure anche conchiglie intagliate come la madreperla e cammei.