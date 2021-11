Il freddo inverno si avvicina e tutte noi desideriamo un caldo indumento che ci protegga dalle basse temperature. La moda ci viene in soccorso ancora una volta, sfornando un capo d’abbigliamento imperdibile che ci farà sentire sempre comode e mai fuori luogo.

Un morbido e caldo cappotto è la soluzione migliore per ripararsi dal gelo, ma bisogna anche sapere scegliere il modello giusto. Questo capospalla avvolgente ci regalerà soffici coccole per tutto l’inverno ed è di moda proprio ora.

Ma non è l’unica tipologia sulla quale potremo puntare. Proprio in questo momento si ripresenta più forte che mai un cappotto che non potremo assolutamente farci scappare.

È un gradito ritorno che i più grandi stilisti ripropongono in diverse forme e stili, a testimonianza della sua versatilità. Ecco il modello che dominerà le strade nei mesi più freddi.

Questo cappotto elegante e stiloso è il capo che tutte vogliono per stare al caldo e sentirsi alla moda

Stare al passo coi tempi e sentirsi a proprio agio con ciò che si indossa non è per nulla scontato. Con il capospalla adatto, però, tutto diventa più semplice.

Non sono solamente i cappotti che daranno una svolta al nostro look invernale, ma anche queste giacche grintose e sportive.

In ogni caso, il padrone indiscusso delle strade per questo periodo sembra essere solamente uno: il favoloso cappotto a quadri.

Le proposte degli stilisti

I maggiori modisti hanno sfruttato i quadri per dare sfogo alla loro fantasia creativa. Non a caso, questo cappotto elegante e stiloso è il capo che tutte vogliono per stare al caldo e sentirsi alla moda.

Valentino propone la sua versione in bianco e nero dalle sfumature dark, davvero imperdibile. Da far girare la testa è anche la proposta di Vivienne Westwood. L’unione di rosso e celeste è un mix azzeccato come pochi.

Lo stile bohémien si rivede poi nei capispalla messi in mostra da Bora Aksu. L’animo romantico rivive e si impone nei modelli sia lunghi che corti.

Le tendenze del momento

Il cappotto a quadri si ripresenta in diverse varianti e tipologie. Il più classico è quello lungo, da abbinare a un fascinoso foulard per uno stile country.

Per uno sguardo al passato che si ripropone nel presente ecco il cappotto in stile bon ton. Di qualsiasi lunghezza o forma, rende assolutamente irresistibile anche il look più banale.

Infine, lasciamoci trasportare dal meraviglioso capospalla a quadri in tweed o dalla variante over. Due scelte di cui assolutamente non ci pentiremo.