Non solo guanti e cappelli ma anche queste sciarpe morbide e avvolgenti ci terranno al caldo con stile questo inverno

Un outfit coprente e al passo coi tempi è la soluzione ideale per il rigido inverno che ci attende. Per questo, è importante sapersi vestire coi capi migliori e consigliati in questa e nella prossima stagione.

Non c’è solo questo cappotto elegante e stiloso per sentirsi alla moda in questo periodo. Anche una sciarpa setosa ci aiuterà contro i rigori invernali e ci farà sentire davvero protetti.

Se poi sta anche spopolando per le strade, ben venga. Non a caso, i modelli che presentiamo in questo articolo sono in voga proprio adesso e ci regaleranno soffici coccole per tutto l’inverno.

Per abbigliarci senza patire il terribile freddo, dunque, bisogna saper puntare sui capi giusti. Ad esempio, oltre a cappotti e giacche, anche questi piumini caldi sarebbero da comprare, perché sono di tendenza.

In ogni caso, dovremmo corredare il tutto con una sciarpa che si abbini alla perfezione al resto dell’outfit. Vediamo subito i modelli proposti dagli stilisti che non possiamo farci mancare per la fine dell’anno.

Il più bel regalo per il Natale che verrà

La moda dell’inverno 2021-22 non si limita a proporre i classici modelli di sciarpa monocromatici che abbiamo già visto. Il tradizionale accessorio, infatti, viene arricchito con elementi e tonalità davvero inusuali ma di sicuro effetto.

Pensiamo alla splendida sciarpa color cioccolato ideata da Falconeri. Sull’elegante tessuto di lana troviamo cucita una morbida pelliccia che dà una sensazione di caldo alla sola vista. Accostiamola a un maglione a girocollo e a dei pantaloni di velluto per un outfit alla moda.

Anche Gucci si fa riconoscere e firma la sua sciarpa dal colore grigio delicato con l’iniziale del celebre marchio. Abbiniamo questo modello leggerissimo a un abito di lana grigio e delle décolleté a tacco alto per risaltare al meglio.

Non perdiamoci nemmeno le geometrie studiate da Burberry per i suoi modelli. Bellissima la sciarpa con logo in jacquard, perfetta con un look sportivo composto da maglione di lana scollato e pantaloni neri.

Se ci piace osare, invece, possiamo provare uno dei tanti modelli coloratissimi a nostra disposizione. Su tutti, la proposta multicolore in alpaca di Acne Studios o le splendide sfumature firmate da Loewe.

Non solo guanti e cappelli ma anche queste sciarpe morbide e avvolgenti ci terranno caldo con stile questo inverno, abbracciandoci dolcemente.