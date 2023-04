Pelle perfettamente depilata e liscia per settimane: la soluzione di Eva Longoria che riduce anche le irritazioni

Quante volte hai sognato di avere delle gambe perfettamente lisce e senza neanche un pelo, per settimane. Soprattutto durante la bella stagione la depilazione diventa un incubo per molte donne. Ma vediamo quale metodo ci permette di risolvere il problema ed evitare rossori.

La depilazione e la ricrescita dei peli rappresentano una vera e propria angoscia per tutte le donne, soprattutto con il sopraggiungere della bella stagione. Calze trasparenti, gonne corte e pantaloncini necessitano di gambe lisce e libere dalla peluria.

Alcune donne preferiscono andare dall’estetista, altre invece, per mancanza di tempo, cercano di risolvere il problema da sole in casa. Ci sono molti metodi per eliminare i peli superflui. C’è chi non teme la ceretta, o le strisce depilatorie e c’è chi non sopporta il dolore e usa il rasoio o le creme.

Insomma, qualsiasi metodo si decida si utilizzare, l’obiettivo finale è quello di eliminare quei fastidiosi peli.

Pelle perfettamente depilata e liscia per settimane: il segreto delle star di Hollywood

Anche se spiacevole e dolorosa, una delle tecniche più efficaci per eliminare la peluria è la ceretta. Una soluzione che ci permette di rimuovere i peli fin dalla radice, ritardando, così, la ricrescita.

La cera viene spalmata sulla pelle e rimossa con uno strappo (utilizzando una striscia depilatoria).

Ma sai che esiste una ceretta diversa dalle altre e molto amata dalle star di Hollywood?

Parliamo della ceretta brasiliana, molto utilizzata perché particolarmente delicata, soprattutto nelle zone intime. Una soluzione duratura, che con un solo strappo, riesce ad eliminare i peli, evitando rossori ed irritazioni.

I vantaggi di questa ceretta

Questo tipo di cera si utilizza a bassa temperatura, quindi non c’è il rischio di provocare delle scottature. Si stende sulla pelle con una spatola di legno e una volta indurita, si elimina senza utilizzare le classiche strisce.

Per realizzare questa cera si usa un mix di ingredienti naturali (cera d’api, olio di Argan, ecc.), studiati per attaccarsi al pelo (anche quello più corto) e non alla pelle.

La ceretta brasiliana è molto utilizzata negli Stati Uniti ed è amata da alcune celebrity. La bellissima attrice Eva Longoria ha consigliato di provarla almeno una volta nella vita.

Qualche piccolo accorgimento

Anche se la ceretta brasiliana è più delicata delle altre, dopo il trattamento evitiamo di esporci al sole e di indossare abiti troppo stretti (potrebbero irritare la pelle).

Pelle perfettamente depilata e liscia per settimane? Non tutti lo sanno, ma il momento migliore per eliminare i peli è durante o subito dopo il ciclo.

Per prolungare gli effetti della ceretta e favorire l’uscita dei peli incarniti, il giorno prima di andare dall’estetista è opportuno fare uno scrub. Possiamo prepararlo in casa utilizzando dello zucchero di canna e dell’olio. In alternativa, usiamo il guanto di crine.