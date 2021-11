I capelli rovinati e sfibrati sono un problema molto comune. Lo stress, le tinture chimiche, l’uso intensivo di piastra e phon sono solo alcune delle cause che inevitabilmente rovinano e contribuiscono alla caduta dei capelli.

Infatti, queste condizioni non solo favoriscono la comparsa delle doppie punte, ma rendono anche la chioma spenta e fragile. I capelli rovinati perdono la loro naturale morbidezza, risultando ruvidi e secchi al tatto. Necessitano di delicatezza, soprattutto nel momento del lavaggio, perché il capello bagnato è molto più fragile e tende a spezzarsi facilmente.

Un rimedio naturale che proviene dal Marocco

Quando i capelli sono molto rovinati e opachi, possiamo utilizzare dei rimedi naturali, molto utili per ridonare vita, alla nostra chioma spenta.

Parliamo di un prodotto in particolare, che proviene dal Sud Marocco e si ricava dai frutti dell’Argania spinosa. Un olio vegetale molto apprezzato per le sue proprietà cosmetiche e medicamentose. Ci riferiamo all’olio di argan, ricavato dai frutti secchi della pianta, che vengono raccolti quando cadono per terra, nei mesi di giugno e luglio. L’estrazione e la lavorazione artigianale di questo prodotto lo rendono pregiato e anche abbastanza costoso. Si presenta sotto forma di liquido dal colore giallo, dalla profumazione molto delicata.

Per capelli sani, luminosi e morbidi come seta basterebbe questo prodotto vegetale molto pregiato

L’olio di argan è un prodotto naturale utilizzato soprattutto in cosmetica. I suoi benefici sarebbero innumerevoli, infatti grazie al suo potere emolliente e idratante sarebbe un vero e proprio toccasana per la cura di tutto il corpo.

Ma non dimentichiamo anche che per capelli sani, luminosi e morbidi come seta basterebbe questo prodotto vegetale molto pregiato.

Infatti l’olio di argan, da anni, è anche utilizzato per ravvivare le chiome spente e secche. Può essere molto utile in estate per proteggere i capelli dal sole e dalla salsedine, ma è anche indispensabile in inverno per ravvivarli.

Questo prodotto sarebbe ricco di vitamina E e antiossidanti, perfetto per tutti i tipi di capelli.

Aiuterebbe a renderli lucidi, brillanti, ridonando loro, volume e vivacità. Utilizzato sui capelli bagnati, potrebbe districarli facilmente, ma sarebbe anche in grado di agire sulle doppie punte e sulla formazione della forfora.

L’olio di argan può essere utilizzato sia sui capelli umidi, per districarli senza maltrattarli, sia su quelli asciutti per dare lucentezza e morbidezza.

