Capelli luminosi e bellissimi senza l’ansia dell’effetto ricrescita: ecco il segreto di Penélope Cruz ed è perfetto per ogni donna

Proprio come i capi di abbigliamento, anche le tendenze che riguardano i capelli cambiano di stagione in stagione. Colore, taglio e pettinature. Ma vediamo come una delle attrici più brave del cinema mondiale si prende cura della propria chioma. Penélope Cruz durante l’ultima Paris Fashion Week ha sfoggiato un colore davvero eccezionale. Scopriamo di quale tendenza si tratta.

La primavera è definita la stagione della rinascita. Infatti, dopo un lungo inverno, proprio durante questi mesi, molti sentono il bisogno di cambiare qualcosa nella propria vita.

Questa nuova condizione parte spesso da un cambio look. Non solo abiti e accessori nuovi, ma anche dei veri e proprio “colpi di testa”. Infatti, travolgere i capelli è il primo passo per rinnovarsi.

Non importa che sia un taglio drastico, un nuovo colore o solo una piega diversa, la parola d’ordine è cambiare.

Prendersi cura dei capelli

Durante i cambi di stagione, i nostri capelli hanno bisogno di più attenzioni. Infatti, proprio in questi mesi avviene una caduta maggiore. Perciò è importante prendersi cura della propria chioma, cercando di utilizzare dei prodotti professionali o anche naturali.

È necessario evitare di stressarli e di non utilizzare una temperatura troppo alta quando usiamo il phon o la piastra.

Proprio come i capi di abbigliamento anche le mode in fatto di capelli si evolvono in continuazione.

Ad esempio, sappiamo che in primavera e in estate saranno protagonisti i tagli morbidi e molto versatili, con un focus sulle scalature.

Di certo non potrà mancare il Bixie Cut. Un taglio sbarazzino, che si adatta ad ogni forma del viso e a tutte le tipologie di capelli.

Capelli luminosi e in ordine senza l’ansia dell’effetto ricrescita: la tendenza che sta spopolando

Ma in primavera e in estate tornerà protagonista una tendenza che arriva direttamente dagli anni 2000. Parliamo delle mèches californiane. Proprio quelle sfoggiate da Penélope Cruz durante la Paris Fashion Week.

La bella attrice spagnola, in questi anni, ha fatto della sua chioma un vero e proprio punto di forza. Più volte ha dichiarato di essere cresciuta nel salone di bellezza della mamma, quindi, conosce perfettamente tutte le tecniche per prendersi cura dei propri capelli.

Di cosa si tratta

Ma torniamo alle mèches californiane. Parliamo di una tecnica di decolorazione che permette di ottenere un bellissimo effetto sfumato. Tipo “capelli baciati dal sole”.

Questo tipo di schiaritura non ha bisogno di ritocchi costanti. Infatti, è adatto a tutte quelle donne che non amano andare spesso dal parrucchiere ma che desiderano avere una chioma sempre ordinata.

Lo schiarimento graduale delle lunghezze è molto delicato e poco invasivo. La radice mantiene il suo colore naturale, perciò eviteremo l’odioso effetto ricrescita. Naturalmente facciamo in modo che non ci sia uno stacco netto tra il colore delle mèches e quello del resto dei capelli.

Capelli luminosi e in ordine senza l’ansia dell’effetto ricrescita? Ecco la soluzione adatta a tutte le donne. Inoltre, per evitare di perdere la brillantezza del colore, utilizziamo dei prodotti specifici.

Oppure, usiamo degli oli naturali come quello di Argan o l’olio di cocco.