Per acquistare casa al mare e fare un vero affare ecco i fattori da considerare nella scelta dell’investimento immobiliare

Acquistare una casa al mare può essere una comoda soluzione e un’ottima opportunità di investimento. Infatti, scegliendo una posizione ambita lungo la costa, è possibile beneficiare di una rivalutazione del prezzo nel tempo e ottenere un reddito extra. Tuttavia, per fare un buon acquisto, è fondamentale prendere in considerazione alcuni importanti fattori.

La casa al mare: un investimento ma anche una possibile entrata extra di denaro

Ci sono diversi vantaggi nell’acquistare una casa al mare. Oltre a quelli personali anche quelli di natura economica. È indubbio che una casa al mare permette di dare un taglio alle spese per le vacanze estive. Questo risparmio è tanto più elevato quanto la famiglia è numerosa.

Ma oltre ad un risparmio, l’acquisto di una seconda casa lungo la costa può rivelarsi un investimento che rende nel tempo e anche una fonte di reddito extra. Infatti se acquistata nel luogo adatto il prezzo potrebbe rivalutarsi nel tempo. Inoltre, se offerta in affitto può generare una entrata di soldi supplementare.

I fattori che devi assolutamente prendere in considerazione prima dell’acquisto

Prima di acquistare una seconda casa al mare ci sono alcuni fattori da considerare specialmente se l’obiettivo è anche quello di un investimento immobiliare. Prima di tutto la posizione della casa al mare. Questo è uno dei fattori più importanti da valutare anche in funzione degli obiettivi dell’acquisto.

La casa potrebbe essere vicino alla spiaggia o a un porto turistico, oppure più nell’interno e più isolata. Una casa facile da raggiungere in auto o in treno, sarebbe un vantaggio per noi ma anche una facilitazione in caso di locazione. Ovviamente in questo caso giocano a favore anche la presenza di servizi e attività nelle vicinanze dell’immobile. Ad esempio, ristoranti, negozi, centri benessere o attività ricreative come il golf o il tennis.

Il clima della zona in cui si trova la casa al mare è un altro fattore importante da considerare. Meglio assicurarsi di scegliere una zona con un microclima piacevole. Per esempio una casa in una zona troppo ventosa potrebbe rappresentare un disagio anche in estate.

Per acquistare casa al mare queste sono le Regioni al top

Valutati i vantaggi e i fattori da prendere in considerazione per acquistare una casa, adesso sorge il problema della scelta. Dove acquistarla? L’Italia con 8.000 km di coste offre un’offerta infinita. Ovviamente la località di residenza della prima casa ha un ruolo non marginale. Ma potendo scegliere, meglio puntare su zone richieste in ottica di una possibile rivalutazione del prezzo dell’immobile nel tempo.

In Italia ogni Regione ha le sue bellezze ma alcune Regioni sono più gettonate di altre. Per acquistare casa al mare potendo scegliere meglio puntare su queste zone.

Tra le Regioni più ambite per comprare casa ci sono sicuramente Toscana, Liguria, Puglia, Emilia Romagna, insieme alle due isole di Sicilia e Sardegna. Comprare in una di queste zone non significa necessariamente spendere cifre folli. In Toscana, per esempio, si possono trovare soluzioni a partire da 40.000 euro. Lungo la costa romagnola si possono trovare soluzioni anche a 50.000 euro