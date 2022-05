Abbiamo provato praticamente qualsiasi tecnica vista sui social o nei tutorial online. Fondotinta in crema più scuro, puntini da sfumare o linee rimarcate intorno ai tratti del viso. Cipria in polvere per fissare il tutto e correttore per illuminare occhiaie e naso. Andiamo per sfumare ed ecco che ci ritroviamo con un vero disastro sul viso. Chiazze più scure non sfumate o, nel migliore dei casi, strati di prodotti che sembrano spariti. Il problema però è che ci vediamo allo stesso modo, nessun cambiamento nei nostri lineamenti. Come è possibile, se abbiamo seguito passo per passo ogni indicazione? Se tutte le tecniche provate sono state un fallimento, questo è il metodo adatto a noi. In poche mosse avremo il viso luminoso come quello delle star e senza spendere centinaia di euro.

Pelle luminosa e zigomi definiti con questa tecnica facilissima per fare il contouring senza usare tanti prodotti

Come sappiamo, si può avere un effetto lifting applicando il correttore nel modo giusto. Oggi vedremo come definire il viso e renderlo più allungato e meno tondo. Usando un gioco di ombre e luci possiamo praticamente ridefinire la forma del viso. Ci vorranno un po’ di prove per capire il make up che meglio ci valorizza, certo. Ma con questa tecnica facile da imparare avremo un effetto spettacolare. Dopo la base, però, ricordiamoci di usare i giusti colori per valorizzare i nostri occhi.

Una tecnica semplice per tutti

Il contouring fatto di strisce pesanti e ben rimarcate è adatto soprattutto ai set fotografici e cinematografici. Grazie alle luci si ottiene quel risultato che vediamo nelle riviste patinate. Per il trucco di tutti i giorni quella tecnica non va bene, per questo non vediamo differenze. Prima di cominciare prepariamo la pelle idratandola con una crema o un siero. Se vogliamo, applichiamo anche un primer viso. Poi passiamo all’applicazione del correttore, uno molto luminoso che ci darà un effetto più naturale. Concentriamoci intorno al naso, oltre che nella zona sotto l’occhio. Se abbiamo le occhiaie molto rimarcate meglio usare prima un correttore colorato, che vada ad azzerarle.

Stendiamo il correttore con una spugnetta, picchiettandolo. Poi passiamo al fondotinta, ma solo nei punti che lasceremo luminosi. Quindi, centro fronte e guance, senza andare lungo i contorni del viso. Ora applichiamo un blush in crema o liquido sugli zigomi, un po’ sul naso e vicino all’attaccatura dei capelli. Ora, con la terra andremo a fare il contouring nei punti tralasciati prima. Quindi sullo zigomo, attaccatura capelli e sotto la mascella, creando così le ombre. Cipria per fissare sotto gli occhi e un po’ di illuminante sugli zigomi. Quindi, avremo una pelle luminosa e zigomi definiti con questa tecnica che possono imparare tutti. Non serve essere esperti make up artist, ma solo avere un po’ di manualità. Ora che il nostro viso è ben definito e assottigliato, possiamo pensare a valorizzare gli occhi.

Approfondimento

Ecco 3 semplicissimi trucchi per ingrandire gli occhi e avere uno sguardo magnetico