Ora che la stagione invernale è finalmente finita, è tempo di dedicarsi alle pulizie di primavera. Purtroppo, questo comprende anche le parti esterne della casa, come balconi, sdraio, finestre e persiane. Generalmente, queste sono operazioni che richiedono molto sforzo e tempo. Se, però, ci muoviamo in modo intelligente, potremmo ottenere un risultato anche migliore in un batter d’occhio.

Come dedicarsi a finestre e persiane

Pulire i vetri ci lascia spesso insoddisfatti, perché continuano a formarsi dei fastidiosi aloni. Fortunatamente, però, ci sono diverse tecniche che ci consentono di evitare questo problema anche grazie a ingredienti naturali. Lo stesso possiamo dire delle persiane, che possiamo rischiare di rovinare scegliendo i prodotti sbagliati. Infatti, la prima considerazione da fare è associare il materiale alle giuste tecniche di pulizia.

Come pulire le persiane in legno e alluminio in un attimo e senza rovinarle

Le persiane in legno sono sicuramente le più delicate, dal momento che il legno può essere piuttosto poroso. Dobbiamo quindi evitare che sporco e polvere si insinuino al suo interno, motivo per cui le dovremmo pulire periodicamente. Questo è vero soprattutto nel caso in cui abitassimo in una zona particolarmente trafficata.

Per evitare di graffiare il legno dobbiamo innanzitutto rimuovere un primo strato di polvere, possibilmente con l’aspirapolvere o, in alternativa, con un panno antistatico. Questo è anche lo stesso trattamento che dovremmo riservare alle persiane in alluminio, dal momento che sono spesso coperte in una vernice che potremmo rischiare di rovinare.

Se il legno delle persiane non è impermeabile, dobbiamo scegliere dei prodotti appositi, altrimenti sarà sufficiente una piccola quantità di sapone per piatti mischiato a dell’acqua tiepida. Utilizziamo spugne morbide e non abrasive e assicuriamoci di risciacquare con cura per non lasciare residui di prodotto sul legno.

Scegliamo una giornata soleggiata, in cui il legno si potrà asciugare naturalmente senza accumulare umidità al suo interno. Per concludere, un batuffolo di cotone intinto nell’olio può fare magie se passato sulla superficie delle persiane, perché le renderà di nuovo lucide come nuove.

Per pulire le persiane in alluminio, invece, potremmo usare il sapone di Marsiglia per poi risciacquare e asciugare tutto con un panno, così da non lasciare aloni.

Ecco quindi come pulire le persiane in legno e alluminio senza grandi sforzi e rimanendo del tutto soddisfatti.

Lettura consigliata

Eliminiamo gli insetti fastidiosi da casa e giardino grazie a un semplice rimedio naturale