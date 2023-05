Pelle liscia e giovane con queste creme che funzionano davvero e 2 rimedi naturali per essere belle risparmiando soldi

La primavera e l’estate sono i momenti perfetti per occuparsi della cura della pelle. Una pelle sempre liscia e levigata, infatti, nasconde alcuni segreti legati a creme particolari.

Con l’arrivo della bella stagione in molte hanno ricominciato a prendersi maggiormente cura del proprio benessere. Dalle diete alla palestra per arrivare in forma a quella che ancora viene definita prova costume alla cura della pelle. Tra i prodotti più amati in vista dell’estate troviamo quelli naturali a base di latte ma anche miele. Ma perché questi due prodotti sono così diffusi? Sin dall’antichità infatti, si usava attribuire a questi due alimenti proprietà curative e, soprattutto, di bellezza. Basti pensare all’ambrosia, un mix di latte e miele, vista come cibo degli dei. Oltre a questo la leggenda narra che gli antichi romani, soprattutto donne nobili, solevano fare il bagno nel latte di bufala o di asina per mantenere la pelle sempre giovane e levigata. Ma quali creme e quali consigli sono da seguire per arrivare con una pelle magnifica all’estate?

Pelle liscia e giovane con queste creme che funzionano davvero

Tra le preparazioni migliori da utilizzare sul viso spiccano il miele e lo zucchero. Sarà sufficiente mischiare insieme miele e zucchero per ottenere una crema scrub da utilizzare su tutto il corpo. Un’idea alternativa e più economica rispetto alle classiche creme corpo e viso. Ideale per chi ama il fai da te e le preparazioni casalinghe. Ottima la Creme ancienne Honey Mask, maschera a circa 152 euro.

Latte e miele

Non per la pelle ma per il mal di gola che potrebbe essere dovuto a allergia stagionale o raffreddore potremmo provare ad aggiungere del miele a del latte caldo. Un antico rimedio della nonna che molti utilizzano ancora ai giorni nostri con ottime possibilità di recupero della voce.

Bava di lumaca

Tornando alla cura della pelle tra le alleate troviamo la bava di lumaca. Si tratta di prodotti facilmente reperibili che ci aiuteranno a combattere rughe ma anche acne e ad esfoliare la pelle. In alcuni centri estetici, poi, la bava di lumaca viene prodotta direttamente dagli animali che vengono fatti strisciare sul corpo. Un po’estremo per chi si impressiona facilmente. Tra le migliori creme e sieri a base di bava di lumaca troviamo la Bioluma da 30 ml a circa 30 euro. Oltre a questa la B Natur la crema bava pura a circa 40 euro.

Latte d’asina

Come si ricordava in precedenza, nell’antichità il latte di asina e bufala veniva utilizzato per un bagno rigenerante. Senza arrivare a questi eccessi, poi, anche oggi è possibile utilizzare questa crema per mantenere la pelle morbida e giovanile. La sua funzione antirughe è data dalla presenza di elementi benefici tra cui vitamine. Anche in questo caso si potranno acquistare in farmacia o erboristeria. La crema Dasinal al latte d’asina costerà circa 28 euro, Crema madre per il viso al latte d’asina da acquistare su Amazon a 16,70 euro. Quindi, pelle liscia e giovane con queste creme che funzionano davvero.