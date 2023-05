Le azioni che staccheranno il dividendo l’8 maggio come arrivano a questo appuntamento?

Maggio storicamente è il mese dei dividendi visto che la maggior parte degli stacchi avviene in questo mese. Quest’anno, poi, il grande appuntamento è fissato per il 22 maggio. Tuttavia ci sono anche azioni che staccheranno il dividendo l’8 maggio. Quali sono? Come arrivano a questo appuntamento? Noi in questo articolo ci concentreremo solo quei titoli azionari che hanno una capitalizzazione di almeno 500 milioni di euro e hanno scambiato nell’ultima seduta di Borsa aperta azioni per un controvalore di almeno 500.000 €.

Ecco tutte le azioni che staccheranno il dividendo l’8 maggio

Come riportato dal sito di Borsa Italiana, qui di seguito ecco l’elenco di tutti i titoli azionari che lunedì 8 maggio staccheranno il dividendo. In grassetto abbiamo riportato le azioni che soddisfano il requisito sul controvalore scambiato nell’ultima seduta di Borsa aperta:

Alerion Clean Power S.p.A.

Aquafil S.p.A.

B&C SPEAKERS S.p.A.

BANCA SISTEMA S.p.A.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

BIESSE S.p.A.

CEMBRE S.p.A.

Civitanavi Systems S.p.A.

DIRECTA SIM S.p.A.

GEFRAN S.p.A.

IGD SIIQ S.p.A.

INTERCOS S.p.A.

INTERMONTE PARTNERS SIM S.p.A.

ITALMOBILIARE S.p.A.

LU-VE S.p.A.

Openjobmetis S.p.A.

Orsero S.p.A.

Pharmanutra S.p.A.

SAES GETTERS S.p.A.

UNIDATA S.p.A.

VALSOIA S.p.A.

WIIT S.p.A.

doValue S.p.A.

Il titolo Cembre arriva in ottima forma allo stacco del dividendo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni arrivano alla seduta dell’8 maggio con tutti gli indicatori impostati al rialzo. Inoltre, la chiusura settimanale è stata la più alta dal febbraio 2022. Inoltre, il rialzo di questa settimana in termini sia percentuali che di volume non si vedeva dall’ultima settimana di dicembre 2021.

Nonostante il ritracciamento dai massimi settimanali, la chiusura ha regalato la rottura della prima resistenza lungo il percorso rialzista che porta all’obiettivo più probabile in area 36,8 €. Qualora, dopo avere corretto per lo stacco del dividendo che sarà di 1,40 €, la rottura dovesse essere confermata lo scenario più probabile è quello che prevede il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura.

Ricordiamo che il rendimento del dividendo di Cembre è superiore al 4%.

L’impostazione rialzista di Italmobiliare potrebbe resistere anche allo stacco del dividendo

Dopo il forte rialzo registrato al termine della settimana del 27 febbraio (non se ne vedeva uno così da 3 anni), le quotazioni hanno proseguito al rialzo e sono dirette verso l’obiettivo più probabile in area 27,10 €.

Qualora, dopo avere corretto per lo stacco del dividendo che sarà di 0,70 €, la rottura dovesse essere confermata lo scenario più probabile è quello che prevede il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura.

Ricordiamo che il rendimento del dividendo di Italmobiliare è pari a 2,68%.

Il titolo doValue potrebbe essere a rischio ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo qualche giorno fa.

La resistenza in area 6,46 €, infatti, sta tenendo molto bene e fino a quando non verrà rotta in chiusura di settimana i ribassisti potrebbero sempre avere la meglio e accelerare. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 4,97 €. A seguire, poi, in area 3,48 €.

Per la definitiva inversione rialzista di medio/lungo periodo, invece, sarebbe il caso di aspettare la rottura al rialzo di area 7,38 €.

Ricordiamo che il rendimento del dividendo di doValue è superiore al 9%.

Articoli che potrebbero interessarti

I mercati azionari americani mostrano i muscoli, ma manca la conferma dell’inversione rialzista

Chiusura col botto del Ftse Mib: ribasso ormai alle spalle e quota 40.000 in arrivo?