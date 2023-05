Basta nascondere il fisico a clessidra e il busto corto, vanno a ruba questi costosi pantaloni di Dua Lipa più chic che mai

I nostri difetti non devono diventare ossessione, esistono capi d’abbigliamento adatti a ogni tipo di fisico, è necessario saperli abbinare e saper scegliere i più adatti a noi. La famosa cantante ci insegna come riscoprire alcuni pantaloni di moda qualche anno fa.

Il ritorno di moda dei pantaloni stile anni Ottanta è prepotente in questa primavera 2023. Oltreoceano ci sono modelle, attrici e cantanti che vengono fotografate durante le attività di tutti i giorni con un particolare tipo di pantaloni adatto a chi sente di non avere un fisico perfetto. Certo, loro lo hanno il fisico perfetto e lo mostrano quando vanno in giro a passeggio con il cane, a fare la spesa o a incontrare qualche amico. Eppure i pantaloni a vita bassa sono il classico esempio di capo d’abbigliamento vintage che può aiutarci se la forma del nostro fisico ci crea problemi.

I pantaloni a vita bassa sono adatti per chi ha il fisico a clessidra cioè spalle, busto e fianchi allineati e giro vita molto definito. Ma anche per chi ha il busto corto cioè il busto sensibilmente più corto rispetto alle gambe. In questi casi tutte le tipologie di pantaloni a vita bassa saranno adatte a noi.

Stanno andando a ruba

Basta nascondere il fisico a clessidra e altri difetti. Chi è appassionato di social avrà notato le foto e i selfie postati dalla cantante di origine albanese Dua Lipa. La passione per i pantaloni a vita bassa sembra continuare anche quest’anno. Nonostante sia uno dei capi più discussi perché non tutti li apprezzano, Dua Lipa li promuove e i suoi fan la seguono. Stanno andando a ruba forse perché l’effetto scoprente stimola la creazione di outfit particolari. Pancia di fuori, piercing all’ombelico, top da poter indossare anche se il fisico non è da modella.

Questi pantaloni piacciono tanto perché d’estate possono essere indossati con il bikini a triangolo e un giubbino in jeans che aiuta il vedo e non vedo. Ma gli abbinamenti sono diversi. Si va comunque verso la conferma del mini cioè meno tessuto possibile ma ben indossato. I pantaloni a vita bassa allungano il busto e questo non è un pregio da poco.

Basta nascondere il fisico a clessidra con abbinamenti ad hoc

Pantaloni a vita bassa ed elastico degli slip in vista. Questa un’altra foto della cantante che i fan hanno molto apprezzato. In questo caso si è trattato dei jeans che Dua Lipa ama molto proprio a vita bassa e l’elastico degli slip è diventato un vero e proprio accessorio. Si tratta di un piccolo trucco da fare nostro, assolutamente da non perdere. Importante che il colore dello slip sia riportato in qualche decorazione della maglia. L’outfit appare ricercato, studiato con cura, un tocco che non guasta affatto.

Se vogliamo provare la strada del pantalone a vita bassa, Blumarine e Diesel pensano a noi. I 2 brand hanno inserito questi pantaloni nelle loro collezioni già nella primavera 2002 e per questa nuova stagione sono stati confermati. Prezzi che variano da 200 euro fino a 900 euro per il marchio modenese, più abbordabili quelli di Renzo Rosso che costano 150 euro. Coperni ha studiato pantaloni cargo a vita bassa proprio per valorizzare busto e pancia scoperta. Prezzi intermedi anche se proibitivi per molte tasche, questi pantaloni costano intorno ai 500 euro. Gli abbinamenti prescelti sono micro top e camicia sbottonata. Nicola Brognano invece li ha proposti abbinati a top asimmetrici con fiori applicati.