Le migliori creme corpo idratanti da acquistare si trovano anche al supermercato: sul podio una che costa poco più di 2 euro

Mantenere morbida la pelle del corpo è importante, infatti ci evita inestetismi e fastidi cutanei. Tra le varie accortezze da adottare vi è sicuramente quella di idratare frequentemente la cute con un’apposita crema. Ma quale comprare per andare sul sicuro e non sperperare denaro? Utile guida nella scelta può essere un’indagine di Altroconsumo che ha confrontato vari marchi e ne premia alcuni davvero a buon prezzo.

Avere la pelle secca è davvero fastidioso, infatti si screpola facilmente e in più produce un irrefrenabile prurito. Per evitare tutto ciò sarebbe importante bere abbondante acqua e mangiare alimenti che la contengono, cioè frutta e verdura. Altro suggerimento prezioso è stare attenti alla temperatura dell’acqua della doccia, dovrà essere tiepida e non bollente. Importante poi al termine della stessa asciugare per bene la pelle, strofinando delicatamente con un tessuto morbido.

Dopo di che bisognerà spalmare una crema idratante sulla pelle, un’azione importante anche in previsione della depilazione. Che si tratti di cerette, rasoi o epilatori elettrici, si eviterà così di irritare oltremodo la cute. Altresì, la proteggerà anche dal freddo e dal caldo.

L’indagine

L’idratazione, dunque, è fondamentale per avere una pelle morbida e vellutata. Indispensabile quindi un’apposita crema nell’armadietto del bagno. Per aiutarci nella scelta, Altroconsumo, nota associazione per la tutela e difesa dei consumatori, ha stilato una classifica delle migliori creme corpo idratanti da acquistare. Coinvolte nelle indagini ben 18 marche famose presenti in farmacie, profumerie, negozi bio, erboristerie ma anche al supermercato.

Test di laboratorio ne avrebbero misurato l’efficacia a livello di idratazione cutanea. Una caratteristica misurata anche dai consumatori che le avrebbero provate e che ne avrebbero giudicato anche la profumazione e la consistenza. Inoltre, sotto la lente d’ingrandimento, anche la lista degli ingredienti e le informazioni contenute nell’etichetta.

La classifica con le migliori creme corpo idratanti da acquistare

L’indagine ha raggruppato tutte le creme in base ai punteggi in media, buona e ottima qualità. In quest’ultimo gruppo, ad aver ottenuto più punti a pari merito alcune che si collocano di diritto al primo posto come migliori creme. Ecco quali sarebbero:

Johnson Vita Rich Smoothies Fluida Corpo con yogurt, pesca e cocco, dal costo di circa 5,13 euro per 400 ml;

con yogurt, pesca e cocco, dal costo di circa 5,13 euro per 400 ml; Eucerin Ph5 Emulsione Idratante Extra Leggera da 400 ml, a circa 8,92 euro;

da 400 ml, a circa 8,92 euro; Neutrogena Fluida Corpo Idratazione Intensa 250 ml, a 4,45 euro;

250 ml, a 4,45 euro; Nivea Crema Corpo Idratante Express 48hcon confezione di 250 ml al prezzo medio di 3,66 euro.

Sono tutte creme profumate e avrebbero prezzi inferiori ai 10 euro. Ovviamente, nel nostro confronto, teniamo a sottolineare che le creme all’interno della lista con prezzo maggiore avrebbero anche una confezione più grande.

Eccezione la fa una crema che si aggiudicherebbe il titolo di miglior acquisto proprio per il suo buon rapporto qualità prezzo. Si tratta infatti di una crema da 500 ml venduta all’incirca a 2,39 euro: la Cien Nourishing Body Milk with almond oil della LIDL. Queste quindi le creme di qualità tra le quali poter scegliere, tutte con prezzi accessibili. Come si sarà notato, alcune di queste sarebbero acquistabili in farmacia e in negozi di cosmetici, altre al supermercato. D’altra parte, talvolta proprio al supermercato potremmo trovare anche creme antirughe economiche o altri cosmetici interessanti.