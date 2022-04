Pelle idratata in profondità senza creme con questo oro liquido da cucina che se usato tutta la notte potrebbe aiutare contro macchie e rughe

In cucina abbiamo spesso alimenti ricchi di proprietà benefiche che possono essere utilizzati anche come prodotti di bellezza. Uno dei più importanti è ricco di vitamine e polifenoli, che sono utili per curare la pelle del viso e proteggerla da invecchiamento, impurità e smog. Utile, inoltre, anche per eliminare il sebo, gli effetti dannosi del trucco e la disidratazione.

Definito non a caso oro liquido dai popoli antichi, le proprietà tonificanti dell’olio EVO sfruttate tramite maschere, scrub e massaggi possono rigenerare i tessuti mantenendoli giovani. Vediamo come utilizzarlo e insieme a quali altri alimenti possiamo affiancarlo per aumentare le capacità lenitive.

Accoppiamenti vincenti

Utilizzare alimenti con alto contenuto di vitamine A ed E, che sono acidi grassi, ci consente di avere pelle idratata in profondità grazie all’azione svolta sul pH.

L’olio EVO insieme alla farina di cocco e allo zucchero di canna da vita a uno scrub per il viso che agirebbe sui radicali liberi, rallentando l’invecchiamento. Insieme alla curcuma, invece, donerebbe alla pelle elasticità e morbidezza. Con 3 cucchiaini di questi prodotti possiamo sostituire le normali creme e i trattamenti che utilizziamo durante la notte.

Se lo affianchiamo al limone, ricco di vitamina B1, B2 e B6, otteniamo un composto con tanti minerali. Con 150 ml di olio EVO e 20 gocce di limone e menta potremmo rigenerare i tessuti ed eliminare le impurità. Se abbiamo trascorso molte ore all’aperto e la pelle risulta particolarmente secca, un massaggio di 20 minuti con olio e limone può essere un toccasana prezioso.

Con l’aggiunta di miele e argilla possiamo ottenere una maschera da applicare un paio di volte a settimana per proteggerci dalle insidie di smog e agenti atmosferici. 1 cucchiaio di miele e olio con mezzo bicchiere d’acqua e argilla insieme a qualche goccia di limone ci daranno una maschera davvero efficace.

Pelle idratata in profondità senza creme con questo oro liquido da cucina che se usato tutta la notte potrebbe aiutare contro macchie e rughe

Le rughe del viso potrebbero essere combattute giornalmente detergendo l’olio EVO. Dovremmo applicarne un po’ con i dischetti di cotone e massaggiare in particolare la parte che presenta i segni dell’invecchiamento.

Quando abbiamo un momento libero e possiamo dedicare del tempo al relax, possiamo effettuare i massaggi. Eseguiti in maniera circolare o con l’aiuto di un roller facciale, stimolano la circolazione, facendo assorbire al meglio l’olio impiegato.

Se abbiamo cicatrici causate da irritazioni, oppure macchie, l’olio EVO aumenterebbe la sua efficacia se utilizzato insieme al bicarbonato, che avrebbe proprietà schiarenti. Il trattamento si dovrebbe fare prima di andare a dormire, perché potrebbe crearsi un leggero arrossamento. Con le ore di sonno e il riposo, la pelle si rigenera e il giorno dopo risulterà luminosa. L’importante è non sfregare mai con violenza ma fare sempre piccoli massaggi che distendano i tessuti.

Lettura consigliata

Pochi sanno che questo frutto utilizzato nei cosmetici o contro prurito, acne e pelle grassa potrebbe creare danni non trascurabili, eccone alcuni