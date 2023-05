Era da oltre un anno che ERG non registrava un rialzo così importante: esplosione rialzista in arrivo?

Al termine della seduta del 10 maggio le azioni di ERG sono risultate essere tra le migliori del Ftse Mib. Per capire l’eccezionalità di questo rialzo basti pensare che era da oltre un anno che ERG non registrava un rialzo così importante. A fare scattare questo salto in avanti è stato l’annuncio dell’accordo tra ERG e TIM secondo il quale l’operatore telefonico riceverà la fornitura di circa 200 GWh/anno di energia da fonti rinnovabili per il periodo 2023-2031. Questo contratto va a integrare quello precedentemente siglato il 14 maggio 2021 per la fornitura di 340GWh/anno per 10 anni. Cosa potrebbe accadere a questo punto nelle prossime settimane?

I punti di forza e di debolezza del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo ERG presenta una forte sottovalutazione. Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, infatti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e sono tra i più elevati della Borsa valori. Inoltre, l’attività dell’azienda è particolarmente redditizia.

Negli ultimi 4 mesi, poi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società. Mentre, nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del titolohanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Dal punto di vista delle raccomandazioni, la maggior parte degli analisti raccomanda Buy o Overweight sul titolo. Inoltre, il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente ed esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Passando ai punti deboli, registriamo che le azioni ERG hanno una valutazione elevata se si utilizza il metodo dei multipli di mercato. Ad esempio, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Uno dei principali punti deboli del gruppo, però, è la sua situazione finanziaria.

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 10 maggio a quota 27,60 euro, in rialzo del 3,76% rispetto alla seduta precedente.

Come detto in precedenza, il titolo non vedeva una seduta così forte al rialzo da oltre un anno. Adesso, però, si trova ad affrontare la forte resistenza in area 28,08 €. Il suo superamento potrebbe aprire le porte al raggiungimento degli obiettivi rialzisti indicati in figura. In caso di mancato superamento della resistenza, invece, si potrebbe assistere a un ritorno in area 26 €.

