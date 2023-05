Ancora una volta le resistenze chiave determinano il futuro di un titolo azionario: fin dove potrebbe scendere Brunello Cucinelli?

Ci sono dei livelli individuabili attraverso l’analisi grafica che possono avere un impatto molto forte sullo sviluppo del grafico dei prezzi di alcune azioni. Un caso da manuale è quello registrato sul titolo Brunello Cucinelli, dove ancora una volta le resistenze chiave determinano il futuro di un titolo azionario che nel lungo periodo ha sempre dato ottime soddisfazioni ai suoi azionisti. Basti pensare che, nonostante un rialzo di oltre il 12% dai massimi storici, è ancora il secondo migliore titolo dell’ultimo anno con un rialzo di circa il 90%.

I punti di forza e di debolezza del titolo azionario

I margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e negli ultimi 12 mesi, le aspettative di ricavi futuri sono state riviste più volte al rialzo. Inoltre, gli analisti hanno sostenuto l’evoluzione positiva delle attività del gruppo con una variazione al rialzo delle previsioni di utile netto per azione.

Conseguentemente, negli ultimi quattro mesi, anche il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo. Tuttavia, al momento esprime una sopravvalutazione di circa il 3%.

La situazione finanziaria dell’azienda, però, è caratterizzata da un significativo indebitamento. Inoltre, con un rapporto prezzo/utili previsto di 57,27 e 50,11 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli degli utili molto elevati. Infine, sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell’azienda appare relativamente elevata. Altro aspetto negativo è che il gruppo ridistribuisce pochi dividendi e, pertanto, non è di interesse per chi è alla ricerca di società che remunerano bene i propri azionisti.

Ancora una volta le resistenze chiave determinano il futuro di un titolo azionario: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Brunello Cucinelli

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 10 maggio in ribasso del 3,78% rispetto alla chiusura precedente, a quota 82,80 €.

Alla chiusura dell’11 aprile scrivevamo: dopo avere registrato un nuovo massimo storico in area 94,5 € e raggiunto la massima estensione rialzista in area 90 €, le quotazioni hanno iniziato una fase ribassista che al momento non è ancora preoccupante, ma che potrebbe portare il titolo in area 84,4 €. Questo è l’obiettivo ribassista più probabile del ribasso e dal quale potrebbe partire una nuova fase rialzista. Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora potrebbero essere possibili ritorni in area 80 €.

Il supporto in area 84,4 € ha ceduto e adesso, a meno di repentini recuperi, la discesa potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea continua.

