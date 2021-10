Lo scrub non è altro che un esfoliante, un prodotto cosmetico che riesce a rimuovere le cellule morte donando luminosità alla pelle. Ci riesce compiendo una delicata azione abrasiva attraverso degli elementi solidi che non danneggiano la pelle. È così che lo scrub stimola il rinnovamento dell’epidermide. La pelle riuscirà a respirare diventando più sana, pronta a ricevere idratazione. Infatti, lo scrub deve intendersi come preparatorio all’applicazione di una crema idratante. Questo però è un passaggio essenziale perché vogliamo che la nostra pelle assorba al meglio i nutrienti. Diversi scrub però utilizzano vere e proprie palline di plastica, che finiscono negli oceani. Se anche però si trattasse di uno scrub naturale, perché pagare per acquistarlo quando possiamo crearlo in casa? Questo è proprio ciò che faremo oggi. Ci garantiremo una pelle giovane e luminosa anche con vento e freddo grazie a questo facilissimo scrub naturale. Non solo, ma tutto il necessario probabilmente l’abbiamo già in dispensa, dal momento che si tratta di ingredienti molto comuni. Insomma, è davvero semplice, basta mischiarli insieme per ottenere uno scrub fresco da utilizzare subito ogni volta che vogliamo. Scopriamo allora di quali ingredienti abbiamo bisogno per realizzarlo.

Pelle giovane e luminosa anche con vento e freddo grazie a questo facilissimo scrub naturale

Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: 2 cucchiai di olio d’oliva, 3 cucchiai di zucchero di canna e 1 cucchiaio di miele. Tutti questi ingredienti li troviamo facilmente nella lista di quelli utilizzati per creme e scrub di vario tipo. Quindi, nulla ci impedisce di utilizzare quegli stessi elementi direttamente in casa.

Partiamo dal miele. In cosmesi questo si utilizza per eliminare le impurità, come acne e irritazioni cutanee. In più il miele contiene vitamine, lipidi, zuccheri e proteine che gli donano le sue proprietà emollienti. Aiuta a mantenere il giusto tasso di umidità dell’epidermide, idratandola in profondità. Tutto ciò si traduce in una pelle più luminosa, morbida ed elastica. Per questo spesso il miele figura fra gli ingredienti delle creme antietà.

Non sottovalutiamo il valore del miele anche per altri scopi, soprattutto in base alle sue varie tipologie. Alcuni possono diventare un possibile scudo contro il tumore al colon.

Anche l’olio garantisce un’azione emolliente e lenitiva, ma anche nutritiva favorendo l’idratazione naturale della pelle. Questo grazie alla sua ricchezza di acido oleico, il più abbondante acido grasso monoinsaturo a lunga catena del nostro corpo. Questo rende l’olio un ingrediente particolarmente adatto a proteggere l’epidermide da vento e freddo.

L’olio di oliva è anche un potente antiossidante, indicato a combattere l’invecchiamento della pelle. In più, è perfetto anche per nutrire le pelli più secche e sensibili.

Tra l’altro pochi sanno che potremmo dire addio al colesterolo grazie a questo gustoso ingrediente che tutti abbiamo in cucina.

Concludiamo con lo zucchero di canna, il vero protagonista dell’azione esfoliante del nostro scrub. Questo sarà in grado di rimuovere la pelle morta con estrema delicatezza, lasciando una superficie bella e luminosa.