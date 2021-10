La Borsa di Milano ha rischiato molto oggi e non è detto che il pericolo sia alle spalle. In avvio di seduta i prezzi in Europa e a Milano hanno iniziato a scendere lasciando immaginare un imminente crollo. Tutta colpa dei prezzi delle obbligazioni. Nella seduta odierna i bond affossano le Borse e Piazza Affari rischia di sprofondare ma si salva. Scopriamo perché le Borse sono crollate, ci aiuterà a capire cosa può accadere nelle prossime due sedute della settimana.

I titoli di Stato zavorrano i mercati azionari

Un dato ci può fare capire cosa è accaduto oggi in Borsa e perché in Europa i mercati azionari sono calati fin dall’avvio. In apertura il rendimento dei titoli di Stato decennali tedeschi è balzato del 10% e quello del nostro BTP decennale del 6%. Può apparire una notizia positiva, in realtà questo rialzo nasconde implicazioni negative. Quando i rendimenti delle obbligazioni a tasso fisso salgono, significa che i prezzi scendono.

Oggi in avvio di seduta si è scatenata un’ondata di vendite sui titoli di Stato decennali, provocata dal rischio di una impennata dell’inflazione. Di questo pericolo e delle conseguenze ne abbiamo parlato nell’articolo: “Borse azzoppate da questo balzo che corre il rischio di scatenare una tempesta”. La paura dell’inflazione in realtà nasconde un altro timore. Gli operatori finanziari temono che le banche centrali possano ritoccare in anticipo il costo del denaro al rialzo. Questa paura ha scatenato le vendite in avvio di seduta sulle Borse europee e spinto Wall Street al ribasso in apertura.

I bond affossano le Borse e Piazza Affari rischia di sprofondare ma si salva

Per fortuna nella seconda parte della seduta le vendite dei bond governativi sono cessate. Anzi, sono tornati un po’ di acquisti che hanno crescere i prezzi e calare i rendimenti. Così anche sulle Borse europee sono tornati un po’ di acquisti che hanno permesso ai listini di allontanarsi dal baratro sfiorato in mattinata. Alla fine della seduta la Borsa di Milano ha chiuso con un calo dell’1,3%. Sicuramente una perdita importante ma poco più della metà del calo che Piazza Affari ha registrato poco prima delle ore 12. Al termine della seduta l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 25.605 punti. Le altre Borse europee sono calate nella stessa misura. L’indice Euro Stoxx ha ceduto l’1,2%, la Borsa tedesca è scesa dell’1,5% e Parigi dell’1,2%. La Borsa di Londra è scesa dell’1,1%.

