C’è chi, per ricordarsi di bere acqua, deve mettersi la bottiglia davanti agli occhi. C’è chi, invece, beve senza problemi e, anzi, è un vero amante dell’acqua. Ma esiste anche chi, al contrario, non riuscirebbe a bere più di pochi bicchieri d’acqua al giorno nemmeno sotto tortura.

Ognuno di noi sa di quale gruppo fa parte. Indipendentemente da questo, però, è innegabile quanto l’acqua sia indispensabile per il nostro benessere.

Più del 50% del nostro peso è costituito da acqua, ed è proprio quest’ultima che regola le nostre funzioni vitali più importanti. Regola la digestione, controlla la temperatura, lubrifica i nostri tessuti, dei polmoni, degli occhi e della pelle, e non solo.

Purifica l’organismo

L’acqua consente anche di purificare l’organismo, grazie all’eliminazione delle scorie attraverso l’urina. Insomma, sono davvero innumerevoli le funzioni dell’acqua nell’organismo ed è per questo che dobbiamo bere acqua ogni giorno in modo regolare e costante.

Gli esperti indicano che il nostro fabbisogno idrico giornaliero sia di 2 litri e mezzo d’acqua circa, di cui 1 litro e mezzo da integrare bevendo.

Attenzione però: non tutte le acque sono uguali

Forse non tutti lo sanno, ma le acque che vediamo al supermercato sono tutte diverse e avranno effetti differenti sul nostro organismo. Ad esempio, chi soffre di pressione alta o calcoli renali dovrà bere preferibilmente questo tipo di acqua che spazza via le scorie.

Ma, in generale, è indifferente il momento in cui si beve l’acqua durante il giorno? E durante i pasti si può bere quanta acqua si vuole? Diamo insieme una risposta a queste domande con i consigli degli esperti.

Attenzione perché durante i pasti sarebbe questo il numero ideale di bicchieri d’acqua da bere

I falsi miti sull’acqua sono davvero infiniti. C’è chi dice che bere acqua fredda faccia dimagrire, chi pensa che l’acqua frizzante aiuti a digerire e chi dice che durante i pasti sia meglio non bere. Insomma, le credenze popolari sull’acqua sono tantissime.

Come riporta il sito di Fondazione Veronesi, l’acqua non contiene alcuna caloria. Di conseguenza, non farà né dimagrire né ingrassare, ma sicuramente depurerà il nostro organismo eliminando le tossine e i prodotti di scarto.

L’acqua frizzante fa digerire?

Anche sull’efficacia digestiva dell’acqua ci sarebbe qualcosa da ridire. Ancora una volta gli esperti di Fondazione Veronesi sottolineano come un solo prodotto non possa davvero modificare un processo fisiologico. L’anidride carbonica contenuta nell’acqua gassata favorisce l’espulsione di aria e questo potrebbe darci l’impressione di aver digerito. Questa, però, è una nostra percezione che non ha reale effetto sul processo digestivo.

Ecco quanta acqua bere durante i pasti

Infine, arriviamo al discorso sui pasti. Molte persone pensano che durante i pasti non si debba bere acqua. Addirittura alcune diete suggerirebbero di non bere acqua mentre si mangia, ma di berla tutta insieme a pasto concluso.

La verità è che l’acqua è necessaria anche quando si mangia. In particolare, la quantità ideale sarebbe di 3 bicchieri.

Quindi, meglio fare attenzione, perché durante i pasti sarebbe questo il numero ideale di bicchieri d’acqua da bere. La sua utilità è legata soprattutto alla digestione: ammorbidendo i cibi, risulterà poi più facile per il nostro intestino digerirli.